“Permisología”
SEÑOR DIRECTOR:
La Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso demoró 12 años en informar su parecer positivo respecto de la expansión del puerto. Lo anterior, por si alguien tiene dudas de la existencia en Chile de la maligna “permisología”.
Demetrio Infante Figueroa
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.