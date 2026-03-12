Perspectiva de género en el acceso a la justicia

SEÑOR DIRECTOR:

Diversos organismos han problematizado las altas cifras respecto de las denuncias de delitos sexuales hacia las niñas y mujeres adolescentes que en los últimos años se han mantenido en cerca de 40 mil anuales. Asimismo, respecto de la explotación sexual infantil, desde la Defensoría de la Niñez se ha planteado la preocupación por el alza significativa en los últimos tres años -en 2024 se registró un aumento del 69,5% en este tipo de delito-. Lamentablemente, las políticas de prevención, escasas e inespecíficas, no han logrado modificar que experiencias de victimización sigan ocurriendo y afectando, en especial, a niñas y mujeres adolescentes, con porcentajes por sobre el 80%, en relación a los niños.

Hacer visible esta realidad y generar acciones concretas para prevenirla, también tiene implicancias para aquellas adolescentes que entran en contacto con el sistema penal. Diversos estudios señalan que casi la totalidad de quienes se han visto vinculadas con la comisión de delitos, han vivido experiencias de violencia grave en sus entornos familiares, en especial abuso físico y sexual, que muchas veces son la antesala al abandono escolar y el consumo de drogas.

Dicha fragilidad forma parte de sus trayectorias de vida. Algunas de ellas han sido madres adolescentes, y en este contexto de desprotección, deben afrontar medidas y sanciones que no relevan como foco las particularidades en cuanto a género que, desde una mirada de interseccionalidad, deben ser abordadas en el trabajo de los actores especializados del sistema, evitando generar mayor exclusión y discriminación. Los modelos de justicia restaurativa y terapéutica que promueven las salidas alternativas, buscan expresamente reconocer la dignidad personal, integrando estas perspectivas y la cosmovisión para lograr una legitimidad en abordar los conflictos generados por los delitos, asumir la responsabilidad como persona capaz e íntegra para incorporarse de una manera constructiva a la sociedad.

Milagros Nehgme

Directora ejecutiva de Corporación Opción