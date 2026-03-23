SEÑOR DIRECTOR:

Agradezco la respuesta a mi carta sobre “Interés Nacional y Política Exterior”, recibida de parte del exsenador Bitar y del senador Gahona. La política exterior es un tema que nos afecta a todos los chilenos porque vivimos en un mundo global, con cadenas logísticas interconectadas, donde el antiguo orden internacional está en evidente transformación, y está siendo rápidamente reemplazado por un sistema distinto. Tenemos que definir cómo nos vamos a plantear frente a la nueva realidad mundial y espero que este debate contribuya a ello.

El centro de la discrepancia está en determinar si el multilateralismo es un objetivo para el cumplimiento de nuestro interés nacional o es un medio, una herramienta o una condición de entorno para el logro del interés nacional del Estado de Chile.

Confundir fines con medios es un error estratégico grave con consecuencias en cualquier actividad y más aún, en política exterior. Si Chile es o no una potencia militar, como señalan de partida mis detractores, es irrelevante para este análisis. En el siglo XXI los Estados utilizan todos los instrumentos del poder nacional, en forma coordinada, para el logro de sus objetivos. Pensar que el uso del instrumento diplomático es lo contrario, alternativo o excluyente del uso del instrumento militar o del instrumento económico es un anacronismo, desmentido por la cruda realidad de los hechos.

Entiendo muy bien el interés del exsenador Bitar y la condición de presidente del comité interparlamentario palestino-chileno del senador Gahona, para contradecir mi postura respecto de recomponer relaciones estratégicas con varios estados, incluido Israel. Ellos mismos dan la respuesta a esa interrogante al solicitar alejar la ideología, y agrego el interés personal, en la definición del interés nacional, en determinar los riesgos y amenazas a la seguridad nacional, y en el diseño de las relaciones exteriores del Estado de Chile.

Richard J. Kouyoumdjian Inglis

Vicepresidente ejecutivo de AthenaLab