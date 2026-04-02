Ponchos grandes

SEÑOR DIRECTOR:

A solo tres semanas de la instalación del nuevo gobierno, el exoficialismo ya ha salido a acusar irresponsabilidad e incompetencia por parte del Ejecutivo. Poca sorpresa generan estas críticas, considerando que, antes de llegar a La Moneda, el Frente Amplio sostenía que “lo harían mejor que los demás”.

Será el tiempo el que determine si aquello se cumple o no, pero, a la luz de los antecedentes recientes, la situación parece ir en sentido contrario. Basta recordar decisiones como los retiros de fondos previsionales, los indultos o una cuestionada gestión fiscal, entre otras medidas que han incidido en el escenario actual del país.

José Riquelme Brondi