SEÑOR DIRECTOR:

En el marco del Día del Patrimonio en Chile, que celebramos este fin de semana en todo el territorio nacional desde hace casi 30 años, resulta pertinente reflexionar sobre el rol que éste juega en el desarrollo de la sociedad.

Dicho de otra manera, cabe preguntarnos: ¿por qué importa el patrimonio y el desarrollo de la cultura en un país?, sobre todo cuando las urgencias quieren copar la agenda de los medios de comunicación con los problemas vitales y las necesidades y urgencias sociales.

La academia, por cierto, tiene mucho que aportar en el marco de esta discusión, y la pregunta planteada debe responderse sin vacilaciones: el patrimonio es el eje estructural de la cultura de un país, es la base sobre la cual la sociedad sustenta su identidad, su cohesión y su sentido de pertenencia. Es, entonces, una forma de expresar y contextualizar su historia, construyendo relatos con sentido sobre paisajes, lugares, edificios, contextos urbanos, y todo tipo de expresiones que sean significantes.

Así se entienden entonces las cifras récord del año 2025, con más de dos millones de personas visitando lugares, concentrado 1,2 millones solo en la Región Metropolitana. Esto, porque el patrimonio importa a quienes lo cuidan y a quienes lo visitan. Entonces, son las comunidades que se apropian cívicamente de los espacios las que construyen su significado, constituyendo, además, garantía de su preservación.

La valoración dinámica del patrimonio depende precisamente de la comunidad encargada de rescatar y preservar hacia el futuro la herencia material e inmaterial de su pasado. Y por ello lo que se resguarda es lo que importa, es relevante, es excepcional, y, por lo tanto, mucho del patrimonio de hoy en realidad fue en su momento una novedad. Como dijo Rem Koolhaas: el patrimonio no es el enemigo de la modernidad, sino uno de sus inventos.

Como Universidad Católica abrimos hoy y mañana todos nuestros campus y otros espacios de la UC a la ciudadanía, en Santiago, Pirque, Villarrica, y otras localidades, para mostrar lo que se preserva, invitando a vivir una experiencia de carácter académico a través de la arquitectura, las artes, el teatro, el cine, las ciencias, y otras disciplinas.

Preservar nuestra memoria es darle al futuro un desarrollo con sentido.

Macarena Cortés D.

Directora del Centro del Patrimonio Cultural UC