Prevenir desastres

SEÑOR DIRECTOR:

Chile es un país altamente expuesto a desastres naturales, alerta constante que nos invita de manera urgente a reflexionar sobre la importancia de la prevención como estrategia central para proteger vidas, infraestructura y comunidades. La evidencia internacional es rotunda: cada dólar invertido en prevención puede ahorrar hasta ocho dólares en reconstrucción y pérdidas. Pero no se trata solo de recursos, sino de evitar sufrimiento, desplazamientos forzados, y la pérdida de patrimonio cultural y ambiental.

Si bien hemos avanzado con instituciones como Senapred, aún persisten importantes desafíos en materia de financiamiento, educación preventiva, planificación territorial a nivel comunal, adaptación al cambio climático, incorporación de tecnología de datos y fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre Estado, sector privado y sociedad civil. La prevención es siempre más barata y humana que la reacción, apostemos por ella.

Martín Andrade

Director ejecutivo de Corporación Ciudades