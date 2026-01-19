Prioridades para la minería chilena

SEÑOR DIRECTOR:

El próximo 11 de marzo asumirá la primera magistratura de la Nación José Antonio Kast, y entre las promesas y expectativas que trae consigo la nueva administración, uno de los focos de debate ha sido el recorte del gasto fiscal y una reestructuración del gobierno. Para ello inicialmente se había propuesto fusionar ministerios, como son Economía, Minería y Energía, lo que razonablemente estaría descartado.

Dicha fusión de carteras era una medida controvertida, no sólo por la diversidad temática entre Economía, Minería y Energía, sino porque relegaría a la minería a un segundo plano, inaceptable para la realidad de nuestro país.

Chile es un país minero, ¡qué duda cabe! Somos el mayor productor mundial de cobre, tenemos reservas de litio únicas, tenemos plata, oro, molibdeno y tierras raras, y somos reconocidos como un país rico en recursos naturales. Nuestras exportaciones de cobre constituyen alrededor de un 24% de la producción mundial. La actividad minera realiza un aporte clave al PIB nacional y, a través del royalty, aporta recursos a comunas de todo Chile, lo que permite un crecimiento social y económico significativo.

Aspiramos a un Ministerio de Minería robusto, con profesionales y técnicos de la más alta calidad, que nos permita competir en el mundo con otros países mineros en igualdad de condiciones, dando un nuevo impulso al crecimiento y desarrollo estratégico de Chile.

Necesitamos que el Ministerio de Minería y sus servicios dependientes puedan estar a la altura que un país minero se merece.

Juan Rayo P.

Presidente de Voces Mineras A.G.