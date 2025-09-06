Protección a quienes lo necesitan

SEÑOR DIRECTOR:

La noticia sobre la brutal tortura sufrida por un trabajador autista en el hospital de Osorno no puede dejarnos indiferentes. Lo que ocurrió no es solo un delito atroz: es una bofetada a toda nuestra sociedad, que se llena la boca hablando de inclusión mientras permite que personas con discapacidad sigan siendo humilladas y violentadas.

No sirve de nada escribir leyes, discursos y protocolos si en la vida real seguimos fallando. La inclusión no se mide en el papel, sino en si somos capaces de proteger y respetar a quienes más lo necesitan. Y en este caso, como país, hemos fracasado.

No basta con indignarse hoy. Necesitamos acciones concretas, urgentes y permanentes, para que nunca más una persona sea torturada por ser distinta. Porque la verdadera inclusión no es un eslogan: es dignidad, respeto y humanidad.

Bernardita Milad J.

Abogada Mg. Derecho Público

Mamá de niño autista