¿Qué futuro le espera a nuestro país?

SEÑOR DIRECTOR:

A juicio de muchos y en especial de los políticos, el futuro se divide entre pobreza y esclavismo capitalista. Los unos proyectan grandes beneficios, que solo serán momentáneos y ficticios en poco tiempo si no va asociado a crecimiento económico real. Los otros, crecer con fuerza para tener control social según sus decisiones. Esas son las visiones de la derecha y de la izquierda.

Pero, ¿qué pasa con esa retórica visión, que por ambos lados pregonan, de que son las personas las que importan? ¿Quién la podrá hacer realidad con equidad y crecimiento sostenido? Este domingo, el panorama se aclarará, pero no por la presidencial, sino por las elecciones de candidatos al Congreso.

John Arentsen Rodríguez