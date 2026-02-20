¿Qué hay detrás del incumplimiento fiscal?

SEÑOR DIRECTOR:

Por tercer año consecutivo, el gobierno ha incumplido la meta fiscal. En 2025, el déficit estructural (cíclicamente ajustado) terminó siendo más de tres veces superior a la meta inicial.

El incumplimiento anual de las metas se ha atribuido a un error en la estimación de los ingresos; en particular, a su sobreestimación y a la ausencia de un ajuste de gasto una vez verificada la diferencia entre ingresos efectivos y proyectados. El reiterado error de proyección tendría su origen en la inexperiencia de la Dipres. No obstante, esto no se condice con la afirmación del exministro Marcel, quien señaló que la actual directora de Presupuestos es “la mejor de la historia”. Más aún, cuando el FMI, el Consejo Fiscal y varios economistas han sostenido que la Ley de Cumplimiento Tributario iba a recaudar un tercio de lo estimado por el gobierno y, por consiguiente, los ingresos estaban sobreestimados.

Una interpretación alternativa es que el Ministerio de Hacienda estaba consciente de la sobreestimación de los ingresos, pero esta era necesaria para cumplir la meta fiscal ex ante. Ex post, los menores ingresos efectivos, junto a un gasto que no se ajusta, lleva al incumplimiento de la meta. En otros términos, ello permite una mayor expansión del gasto con ingresos efectivos insuficientes, lo que finalmente incrementa la deuda neta.

Es muy probable que ambas interpretaciones -inexperiencia y estrategia expansiva- expliquen el incumplimiento fiscal.

Luis Felipe Lagos M.

Economista