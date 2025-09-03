Recintos deportivos transformados en fondas

SEÑOR DIRECTOR:

En Fiestas Patrias es común ver a nuestros estadios, canchas y gimnasios convertidos en fondas. Lo insólito es que mientras a los deportistas se les cierran las puertas para entrenar durante estas fechas, a las ramadas se les abren de par en par prácticamente sin exigencias. Así, donde debería haber jóvenes preparándose para competir y representar al país, terminamos con pistas hechas barro y camarines convertidos en bodegas de anticuchos y empanadas.

Es importante celebrar a nuestro querido Chile, pero no a costa de sus atletas.

Sebastián Keitel Bianchi

Senador, integrante Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación