Recursos para la cultura

SEÑOR DIRECTOR:

Durante marzo fuimos testigos de la precariedad en que sobreviven nuestros museos. El Museo Salvador Allende se vio obligado a cerrar sus puertas, pese a contar con una colección de nivel internacional, al no recibir los recursos económicos necesarios para funcionar. Por otro lado, el Museo de Arte Moderno de Chiloé también anunciaba en sus redes sociales un lamentable cierre por atraso en los recursos comprometidos.

El retraso en la entrega de recursos públicos destinados a la cultura no es un hecho aislado; por el contrario, se ha vuelto una situación habitual. En el caso de los fondos adjudicados a profesionales del arte a través de las plataformas de financiamiento Ministeriales (ya sea de Cultura o de la DIRAC)—, se ven dificultades para cumplir con los plazos necesarios para la ejecución de los proyectos. En muchos casos son los mismos artistas los que deben recurrir a préstamos para poder llevar adelante proyectos que cuentan con apoyo estatal, mientras viven una espera dilatada de la llegada de los recursos comprometidos. Es más, son numerosos los casos donde el apoyo de privados -galeristas, coleccionistas, etc.- salvan este retraso para que puedan participar representando a Chile en escenarios internacionales.

¿Tiene sentido que este sea nuestro sistema de apoyo cultural? ¿Qué nivel de profesionalización del arte esperamos para nuestro país?

Debemos revisar la eficiencia de estos procesos de financiamiento, que no responde al gobierno de turno y su tendencia política, sino que a una sistematización de los procesos internos que han dejado de funcionar.

No dejemos que nuestros museos y quienes se dedican a la cultura se vean abandonados por el sistema público y por lo tanto obligados a cerrarnos las puertas. Si no somos capaces de garantizar su funcionamiento, no solo estamos cerrando instituciones: estamos renunciando, silenciosamente, a nuestra memoria, a nuestra identidad, a la profesionalización del arte y a nuestra capacidad de proyectarnos como país.

Josephine Tressler

Historiadora del Arte y Agente Cultural

Jefa de Contenidos Cazú Zegers Arquitectura