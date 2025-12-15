Regular es proteger

SEÑOR DIRECTOR:

El debate sobre apuestas en línea debe partir de un hecho fundamental: esta actividad existe, opera regulada en la mayoría de los países OCDE y crece rápidamente en el ecosistema digital. En Chile, en cambio, funciona sin un marco normativo que permita fijar obligaciones, exigir estándares y resguardar a los usuarios. Mantener el vacío regulatorio no detiene el fenómeno; simplemente impide controlarlo.

Por eso es imprescindible avanzar en una ley moderna que entregue reglas claras a un mercado ya instalado. El proyecto en discusión incorpora herramientas que el país hoy no tiene, prohibición de juego para menores, estándares obligatorios de prevención, trazabilidad operativa y financiera, exigencias de transparencia, entre otros y una Política Nacional de Juego Responsable inédita en Chile. Una carga tributaria promedio mundial permite no solo una mayor contribución al país sino, lo más importante, una mayor cantidad de usuarios protegidos. Estos instrumentos reflejan buenas prácticas internacionales y garantizan resguardos que hoy no existen.

La Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea se conformó para impulsar esta regulación y contribuir a que Chile cuente con un marco adecuado. Sus miembros aplican estándares de seguridad, verificación de identidad y juego responsable alineados con jurisdicciones reguladas, pero es la ley —no la voluntariedad— la que debe establecer exigencias obligatorias, permitir fiscalizar su cumplimiento y sancionar.

Regular no es promover: es proteger, ordenar y darle al Estado las herramientas que hoy no tiene. Chile necesita reglas claras y exigibles para una actividad que llegó para quedarse.

Carlos Baeza

Abogado y representante de la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea