Requisitos para Pedagogía

SEÑOR DIRECTOR:

La Cámara de Diputados, gracias al insistente lobby universitario, acordó mantener en 502 puntos PAES el mínimo para estudiar Pedagogía.

Según la información del DEMRE para la prueba de Competencias Matemáticas I, eso equivale a tener 33% de respuestas correctas.

Propongo una nueva ley corta, que le exija a esas mismas universidades repetirles la PAES a sus estudiantes a la altura del 2o año de Pedagogía, y si no obtienen como mínimo los 625 puntos que se rechazaron ayer en la ley, que le devuelvan al Estado los fondos de gratuidad que recibieron por cada alumno que, en la práctica, recibieron como analfabeto funcional.

Mario Waissbluth