Carabineros difunde búsqueda de sospechoso por robo con homicidio en Quinta Normal

Victor Thiany (27) se encuentra prófugo de la justicia, por su participación en el delito de robo con homicidio durante el pasado 31 de marzo en la comuna de Quinta Normal. Carabineros, en coordinación con Fiscalía, están dando a conocer públicamente la búsqueda del sujeto.

El fugitivo fue vinculado como presunto autor del asesinato de una mujer adulta mayor, identificada como María Leonor Valdevenito, el pasado jueves.

A la víctima, además, se le sustrajo ropa que comercializaba, más el furgón con el que trabajaba, lo que fue captado por cámaras del sector.

En el afiche de búsqueda de Thiany, se señala que “representa un alto peligro para la seguridad pública, por lo que se solicita la colaboración de la ciudadanía”.

Ante cualquier información sobre el fugitivo, se indica contactar al 229221070, con el Departamento de Organizaciones Criminales O.S.9.