Un hombre de 38 años fue detenido en la ciudad de Concepción tras ser acusado de un femicidio frustrado ocurrido durante la madrugada de este domingo en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones de Chile, la agresión se produjo al interior del domicilio de la víctima, una mujer chilena de 35 años, luego de una discusión con su conviviente. En ese contexto, el imputado utilizó un arma cortante para provocarle diversas heridas y posteriormente huyó del lugar con rumbo al sur del país.

La mujer fue auxiliada inicialmente por vecinos del sector, quienes la trasladaron hasta el SAR Karol Wojtyla. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada posteriormente al Hospital Dr. Sótero del Río, donde permanece internada en estado grave, aunque fuera de riesgo vital.

PDI detiene en Concepción a prófugo por femicidio frustrado ocurrido en Puente Alto DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Tras el ataque, detectives de la Brigada de Homicidios Sur (BH Sur), junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Central (Lacrim), realizaron diligencias en el sitio del suceso, incluyendo el levantamiento de evidencia y la revisión de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar al agresor.

El subcomisario Víctor Monje señaló que, gracias a un trabajo coordinado entre unidades especializadas, se logró ubicar y detener al imputado en la ciudad de Concepción. “Se recuperó el arma y, mediante labores de inteligencia policial y coordinación con la Brigada de Homicidios de Concepción, se concretó su detención”, indicó.

El detenido será puesto a disposición del Tribunal de Garantía para su respectiva formalización, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente los hechos.