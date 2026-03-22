SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    PDI detiene en Concepción a prófugo por femicidio frustrado ocurrido en Puente Alto

    El agresor atacó a su pareja con un arma cortante y huyó al sur. La víctima permanece grave, pero fuera de riesgo vital.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    PDI detiene en Concepción a prófugo por femicidio frustrado ocurrido en Puente Alto

    Un hombre de 38 años fue detenido en la ciudad de Concepción tras ser acusado de un femicidio frustrado ocurrido durante la madrugada de este domingo en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

    De acuerdo con los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones de Chile, la agresión se produjo al interior del domicilio de la víctima, una mujer chilena de 35 años, luego de una discusión con su conviviente. En ese contexto, el imputado utilizó un arma cortante para provocarle diversas heridas y posteriormente huyó del lugar con rumbo al sur del país.

    La mujer fue auxiliada inicialmente por vecinos del sector, quienes la trasladaron hasta el SAR Karol Wojtyla. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada posteriormente al Hospital Dr. Sótero del Río, donde permanece internada en estado grave, aunque fuera de riesgo vital.

    PDI detiene en Concepción a prófugo por femicidio frustrado ocurrido en Puente Alto DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Tras el ataque, detectives de la Brigada de Homicidios Sur (BH Sur), junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Central (Lacrim), realizaron diligencias en el sitio del suceso, incluyendo el levantamiento de evidencia y la revisión de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar al agresor.

    El subcomisario Víctor Monje señaló que, gracias a un trabajo coordinado entre unidades especializadas, se logró ubicar y detener al imputado en la ciudad de Concepción. “Se recuperó el arma y, mediante labores de inteligencia policial y coordinación con la Brigada de Homicidios de Concepción, se concretó su detención”, indicó.

    El detenido será puesto a disposición del Tribunal de Garantía para su respectiva formalización, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente los hechos.

    Más sobre:Policía de InvestigacionesPDIFemicidioCapturaPuente Alto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel anuncia que intensificará sus “operaciones terrestres selectivas” en Líbano

    Fonasa, Conadi, Dirección del Trabajo: gobierno activa “balas de plata” y excluye siete cargos clave del sistema de Alta Dirección Pública

    Papa León XIV condena los conflictos armados: “Son una vergüenza para toda la humanidad”

    Oposición rechaza llamado “a la unidad” del Presidente Kast por indultos a uniformados

    Este lunes inicia ronda de formalizaciones a 359 funcionarios públicos por uso de licencias médicas falsas

    Sociedad de Cirugía Plástica advierte “falla estructural” por caso de mujer en riesgo vital tras lipoescultura

    Lo más leído

    1.
    Este lunes se cumplen 15 años del caso Italo Nolli: la fiscalización que terminó en fatal balacera en Santiago

    Este lunes se cumplen 15 años del caso Italo Nolli: la fiscalización que terminó en fatal balacera en Santiago

    2.
    Asociación de Buses Interprovinciales muestra preocupación ante posible eliminación del Mepco y pide gradualidad en implementación

    Asociación de Buses Interprovinciales muestra preocupación ante posible eliminación del Mepco y pide gradualidad en implementación

    3.
    Alberto Soto: “El escudo físico de la frontera norte debería estar terminado en dos años como tope”

    Alberto Soto: “El escudo físico de la frontera norte debería estar terminado en dos años como tope”

    4.
    Alza de virus respiratorios marca inicio de año escolar: rinovirus lidera y Covid-19 repunta en circulación

    Alza de virus respiratorios marca inicio de año escolar: rinovirus lidera y Covid-19 repunta en circulación

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Santiago Wanderers vs. Flamengo por la Copa Libertadores Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Santiago Wanderers vs. Flamengo por la Copa Libertadores Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. U. de Concepción por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. U. de Concepción por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Atlético en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Atlético en TV y streaming

    Fonasa, Conadi, Dirección del Trabajo: gobierno activa “balas de plata” y excluye siete cargos clave del sistema de Alta Dirección Pública
    Chile

    Fonasa, Conadi, Dirección del Trabajo: gobierno activa “balas de plata” y excluye siete cargos clave del sistema de Alta Dirección Pública

    PDI detiene en Concepción a prófugo por femicidio frustrado ocurrido en Puente Alto

    Oposición rechaza llamado “a la unidad” del Presidente Kast por indultos a uniformados

    Ser pobre y mujer en Chile: la doble trampa que el mercado laboral no ha podido resolver
    Negocios

    Ser pobre y mujer en Chile: la doble trampa que el mercado laboral no ha podido resolver

    El fundo que el canciller tiene en Puerto Octay y donde creó un coto de caza

    Wom a un año del Capítulo 11: “Vamos a pelear en las calles en un mercado de cuatro jugadores”

    Qué es el gaslighting y cuál es el método más común de las personas manipuladoras
    Tendencias

    Qué es el gaslighting y cuál es el método más común de las personas manipuladoras

    ¿El apéndice es realmente innecesario en el cuerpo? Esto dice la ciencia

    Qué es la dieta keto y cuáles son sus beneficios, según un reciente estudio

    Un derbi lleno de goles: Real Madrid le gana en un partidazo al Atlético de Simeone y sigue soñando con LaLiga
    El Deportivo

    Un derbi lleno de goles: Real Madrid le gana en un partidazo al Atlético de Simeone y sigue soñando con LaLiga

    En vivo: Santiago Wanderers va por la hazaña ante Flamengo en la final de la Copa Libertadores Sub 20

    En vivo: la UC recibe a Universidad de Concepción (sin Zampedri) en su debut por la Copa de la Liga

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    El huracán (todavía) lleva tu nombre: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El huracán (todavía) lleva tu nombre: un relato de Jaime Bayly

    Paolo Sorrentino: “La vanidad y el oportunismo son totalmente incompatibles con la política”

    Jorge Drexler: “Enfrentar a la canción de autor con el género urbano no tiene sentido; es una discusión tonta”

    Israel anuncia que intensificará sus “operaciones terrestres selectivas” en Líbano
    Mundo

    Israel anuncia que intensificará sus “operaciones terrestres selectivas” en Líbano

    Papa León XIV condena los conflictos armados: “Son una vergüenza para toda la humanidad”

    Evo Morales vota en elecciones subnacionales y acusa falta de democracia en Bolivia

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión