Detienen a autor de homicidio de menor de 14 años en Los Ángeles: se mantenía prófugo desde 2025

Tras más de un año de diligencias y seguimiento, la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Los Ángeles logró la captura de un hombre de 35 años, identificado como el autor del crimen que terminó con la vida de un adolescente de 14 años.

El crimen ocurrió el 18 de febrero de 2025, al interior de la población 21 de mayo en Los Ángeles. El homicidio habría sido ejecutado con un arma de fuego, manejada por el imputado quien, tras el ataque, se había dado a la fuga.

El operativo de captura se concretó la tarde del sábado, cerca de las 17:00 horas, en los momentos en que el sospechoso intentaba ingresar a un recinto deportivo de la comuna. Según los antecedentes, el sujeto permanecía oculto en la ciudad de Curicó hasta hace pocos días, cuando regresó a la zona.

Respecto a los resultados, el subprefecto y jefe de la BH de Los Ángeles, Jair Bravo, señaló que “el día de hoy, lograron la detención de un ciudadano chileno mayor de edad por ser el autor material del homicidio con arma de fuego en contra de un menor de 14 años“.

“En su oportunidad, se lograron reunir los elementos probatorios para poner los antecedentes a disposición de la Fiscalía local de esta ciudad", añadió el subprefecto Bravo.

El detenido, quien contaba con una orden de detención vigente por el delito de homicidio, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control que se realizará el lunes.