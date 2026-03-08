SUSCRÍBETE
    Nacional

    Triple homicidio se registra tras balacera en el ex espacio Broadway de Pudahuel durante fiesta

    En el lugar habrían estado alrededor de 2 mil personas, según informó de forma preliminar el Ministerio Público. Una cuarta víctima habría resultado herida producto del ataque.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Triple homicidio se registra tras balacera en el ex espacio Broadway en Pudahuel durante fiesta

    Un triple homicidio se registró durante la madrugada de este domingo tras una balacera ocurrida durante el desarrollo de un evento en el ex espacio Broadway, conocido actualmente como centro de eventos Borde Ruta, en Pudahuel.

    Según lo informado por el Ministerio Público, las víctimas fatales se tratarían de un ciudadano ecuatoriano, quien perdió la vida en el lugar, además de dos sujetos chilenos: uno que habría fallecido en el exterior del local y otro ya en el hospital.

    Además de los fallecidos, una cuarta persona habría resultado herida en el ataque, la que habría sido trasladada a un recinto asistencial sin una herida de gravedad. “Se está logrando y tratando de tener su identificación y también su declaración en calidad de testigo”, agregó el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Cristián Soto.

    Triple homicidio se registra tras balacera en el ex espacio Broadway de Pudahuel durante fiesta Fiscalía ECOH RM

    Según lo informado por Soto, de manera preliminar se habrían contabilizado alrededor de 2 mil personas en el recinto.

    Por el momento, tanto la Brigada de Homicidios (BH) y un equipo del Laboratorio de Criminalística de la PDI, como la Fiscalía a través del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se encuentran en el lugar realizando diligencias para establecer el desarrollo de los hechos.

    “Hay múltiples evidencias balísticas tanto al interior como al interior de este lugar. Es parte de lo que estamos desarrollando en este momento”, detalló el prefecto inspector Jorge Abatte, jefe nacional de la sección de Delitos contra las Personas.

    “Estamos trabajando en los alrededores también, levantando información principalmente de cámaras de seguridad como de tomar los registros que pudieran existir en este lugar, tanto por la productora como por otras personas relacionadas a este hecho, a fin de determinar fehacientemente la dinámica en cómo ocurren los hechos”, agregó al respecto.

