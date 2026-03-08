Investigan homicidio frustrado en Puente Alto: hombre en estado grave tras recibir disparo en su cabeza

Un ataque con arma de fuego se registró durante la noche de este sábado en la comuna de Puente Alto. El hecho habría sido en contra de un sujeto que estaba a bordo de un automóvil en plena vía pública.

Según los antecedentes compartidos por el Ministerio Público, el hecho de violencia se habría registrado pasadas las 21:00 horas del sábado.

“Por lo pronto, se sabe que la víctima había llegado a este domicilio, que sería de un familiar, se encontraría fuera del domicilio, a bordo del vehículo. Llegarían unos sujetos en dos comitivas de vehículos, que se bajan y le disparan”, detalló sobre el caso el inspector Manuel Fuentes, de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por el momento, se está investigando la cantidad de disparos percutados y la cantidad exacta de personas involucradas en el ataque.

“El móvil se desconoce, solamente se tiene conocimiento, se obtuvo también antecedentes a través de cámaras de seguridad, que dan cuenta de la participación de al menos dos vehículos en el cual se movilizaban estos sujetos que le dispararon a la víctima”, explicó el fiscal Cristián Soto, de la Fiscalía ECOH RM.

La víctima sería un sujeto chileno de 55 años de edad, sin antecedentes penales, quien habría sido herido en su cabeza. Habría sido trasladado por personas que se encontraban en el lugar de los hechos a un recinto médico, donde se encontraría en estado de gravedad.

El ataque está siendo investigado por el Ministerio Público a través de su Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), además de Brigada de Homicidios (BH) Sur de la PDI.