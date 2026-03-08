SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Doble parricidio frustrado en Pirque: padre habría atacado a sus dos hijos con un cuchillo

    Las dos víctimas habrían sido atendidas por personal médico y habrían sido dadas de alta. El atacante también resultó lesionado y estaría detenido, fuera de riesgo vital.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La tarde de este sábado se desarrolló un doble parricidio frustrado en la comuna de Pirque, en la Región Metropolitana.

    Según la información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), el hecho se habría gestado debido a un conflicto con la expareja del atacante, que cargó en contra de sus dos hijos de ocho y trece años, a los que previamente ya había amenazado de muerte.

    “Premunido con un arma cortante tipo cuchillo, atacó a ambos menores, quienes fueron auxiliados por familiares que se encontraban en el lugar, auto infringiéndose el imputado una herida cortante en la región cervical anterior, encontrándose actualmente estable, fuera de riesgo vital y en calidad de detenido”, detalló sobre el ataque la comisaria Karla Alarcón, de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana Sur.

    En el lugar de los hechos se habrían encontrado a cuatro personas lesionadas: los dos menores, además de los dos abuelos maternos de los niños, sin contar al atacante.

    El detenido habría sido trasladado al hospital Sotero del Río. Mientras tanto, los menores de edad fueron atendidos por personal médico y fueron dados de alta durante la misma tarde del sábado.

    El caso está siendo actualmente investigado por la Fiscalía Metropolitana Sur, además de la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la PDI y el Laboratorio de Criminalística Central.

    Por el momento, la policía ha realizado trabajos en el sitio del suceso, empadronamiento de testigos y recolección de datos en la urgencia donde fueron atendidos las víctimas y el atacante.

    Lee también:

    Más sobre:PolicialPirquePDIParricidio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos

    Enrique Ostale deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    La doctrina Oddó, lo que dice la historia del futuro director del Trabajo

    Forus, la retailer de los Swett, pone un pie en España

    Alia Trabucco: “Si revisamos la historia del feminismo, siempre ha habido momentos regresivos después de grandes avances”

    Daniel Mansuy: “Kast todavía no escoge qué presidente quiere ser”

    Lo más leído

    1.
    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso

    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso

    2.
    Víctimas de violación a los DD.HH. recurren a la Corte IDH para que ordene detener proyecto de conmutación de penas

    Víctimas de violación a los DD.HH. recurren a la Corte IDH para que ordene detener proyecto de conmutación de penas

    3.
    Inmunización 2026: subsecretaria Albagli sostiene que “vacunarse tempranamente es más importante que en años anteriores”

    Inmunización 2026: subsecretaria Albagli sostiene que “vacunarse tempranamente es más importante que en años anteriores”

    4.
    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    5.
    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 8 de marzo

    Lo que tienes que saber: Domingo 8 de marzo

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    Doble parricidio frustrado en Pirque: padre habría atacado a sus dos hijos con un cuchillo
    Chile

    Doble parricidio frustrado en Pirque: padre habría atacado a sus dos hijos con un cuchillo

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 8 de marzo

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos
    Negocios

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos

    Enrique Ostale deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    Forus, la retailer de los Swett, pone un pie en España

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    El copero O’Higgins se hace fuerte en Rancagua y derrota a una desenfocada UC
    El Deportivo

    El copero O’Higgins se hace fuerte en Rancagua y derrota a una desenfocada UC

    Las Diablas hacen historia: vencen en penales a Japón, van por el título y clasifican al Mundial de Hockey Césped

    Super Rugby Américas: un sólido Peñarol barre con Selknam y se queda con el Clásico Sudamericano

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”
    Cultura y entretención

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    Alia Trabucco: “Si revisamos la historia del feminismo, siempre ha habido momentos regresivos después de grandes avances”
    Mundo

    Alia Trabucco: “Si revisamos la historia del feminismo, siempre ha habido momentos regresivos después de grandes avances”

    Irán: el modelo venezolano en la mente de Trump

    Bombardeo israelí contra hotel en Beirut deja al menos cuatro fallecidos en medio de la expansión del conflicto regional

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso
    Paula

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual