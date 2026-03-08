Doble parricidio frustrado en Pirque: padre habría atacado a sus dos hijos con un cuchillo

La tarde de este sábado se desarrolló un doble parricidio frustrado en la comuna de Pirque, en la Región Metropolitana.

Según la información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), el hecho se habría gestado debido a un conflicto con la expareja del atacante, que cargó en contra de sus dos hijos de ocho y trece años, a los que previamente ya había amenazado de muerte.

“Premunido con un arma cortante tipo cuchillo, atacó a ambos menores, quienes fueron auxiliados por familiares que se encontraban en el lugar, auto infringiéndose el imputado una herida cortante en la región cervical anterior, encontrándose actualmente estable, fuera de riesgo vital y en calidad de detenido”, detalló sobre el ataque la comisaria Karla Alarcón, de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana Sur.

En el lugar de los hechos se habrían encontrado a cuatro personas lesionadas: los dos menores, además de los dos abuelos maternos de los niños, sin contar al atacante.

El detenido habría sido trasladado al hospital Sotero del Río. Mientras tanto, los menores de edad fueron atendidos por personal médico y fueron dados de alta durante la misma tarde del sábado.

El caso está siendo actualmente investigado por la Fiscalía Metropolitana Sur, además de la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la PDI y el Laboratorio de Criminalística Central.

Por el momento, la policía ha realizado trabajos en el sitio del suceso, empadronamiento de testigos y recolección de datos en la urgencia donde fueron atendidos las víctimas y el atacante.