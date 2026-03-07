SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Detienen en Arica a sujeto buscado por cinco violentos delitos en Vicuña

    El imputado fue formalizado por amenazas, maltrato animal, robo con violencia, robo con homicidio frustrado y homicidio frustrado. El tribunal decretó prisión preventiva y fijó un plazo de 120 días para la investigación.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Detienen en Arica a sujeto buscado por cinco violentos delitos en Vicuña SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Fiscalía de Vicuña formalizó a un sujeto de iniciales I.A.A.R., acusado de cometer una serie de violentos delitos registrados durante 2025 en distintos sectores de la comuna elquina. El imputado había abandonado la zona tras los hechos, pero fue finalmente detenido en la ciudad de Arica tras una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público.

    Según la investigación, el individuo está vinculado a cinco episodios delictuales ocurridos entre abril y junio de 2025, los que incluyen amenazas, daños, violación de morada, maltrato animal, robo con homicidio frustrado, robo con violencia y homicidio frustrado.

    El primer hecho ocurrió en abril de 2025, cuando el imputado habría provocado daños en un inmueble, amenazado a una víctima y atacado a un perro con un cuchillo, causándole la muerte. Por este caso, la Fiscalía le imputó dos delitos de amenazas, daños, violación de morada y maltrato animal.

    Un segundo episodio se registró en mayo de 2025, en el sector de Calingasta, donde el sujeto habría llegado junto a otro individuo a un domicilio con la intención de sustraer especies. En ese contexto, atacó con un machete a una víctima, lo que derivó en la imputación del delito de robo con homicidio en grado de frustrado.

    Detienen en Arica a sujeto buscado por cinco violentos delitos en Vicuña JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    Posteriormente, en junio de 2025, el imputado habría amenazado y golpeado a otra víctima en el rostro con lo que aparentaba ser un arma de fuego en el sector de La Pampilla de Calingasta, siendo formalizado por amenazas y lesiones leves.

    Ese mismo mes ocurrió un cuarto hecho en calle Benjamín Campos, a la altura del acceso vehicular a La Pampilla, donde —según la investigación— el sujeto atacó a una víctima con un arma cortante y le sustrajo su teléfono celular. Por este episodio fue formalizado por robo con violencia.

    El quinto caso investigado también ocurrió en junio de 2025 en la comuna de Vicuña, cuando el imputado habría atacado a una víctima con un arma cortante. La agresión no terminó en homicidio debido a la intervención de terceros que auxiliaron a la persona afectada. Por este hecho fue formalizado por homicidio frustrado.

    Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando el riesgo que implicaría la libertad del imputado.

    Detienen en Arica a sujeto buscado por cinco violentos delitos en Vicuña

    “El sujeto era ampliamente buscado, ya que se encontraba con orden de detención vigente desde julio de 2025 por diversos delitos ocurridos en la comuna. Estimamos que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, por la cantidad de delitos formalizados y por la gravedad de los mismos”, explicó el abogado asistente de la Fiscalía local de Vicuña, Víctor Aguilera Donoso.

    El Juzgado de Garantía de Vicuña acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva del imputado, además de fijar un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

    Más sobre:AricaVicuñaFormalizadoDetenidoDelitoCarabineros de Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avioneta accidentada en Lolol deja dos lesionados en Viña Santa Cruz

    Parlamentarias republicanas lideran encuentro “contracultural” de mujeres en antesala del 8M

    Grupo de alcaldes de la RM crean red de coordinación para impulsar agenda municipal en el debate nacional

    AVO II alcanza un avance del 31%: futura carretera unirá La Reina con Peñalolén

    María Corina Machado confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast

    Coordinadora 8M convoca a marchas por el Día de la Mujer: lanza críticas al gobierno de Boric y advierte sobre la llegada de Kast

    Lo más leído

    1.
    Por modificación en los protocolos: hospitales públicos reciben visitas de mascotas de pacientes

    Por modificación en los protocolos: hospitales públicos reciben visitas de mascotas de pacientes

    2.
    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso

    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso

    3.
    Se pagó rescate de $500 millones: en internación provisoria adolescente involucrado en secuestro de mujer y su hija en Quilicura

    Se pagó rescate de $500 millones: en internación provisoria adolescente involucrado en secuestro de mujer y su hija en Quilicura

    4.
    Observatorios astronómicos salen al paso de advertencia de EE.UU. sobre uso militar de proyectos vinculados a China en Chile

    Observatorios astronómicos salen al paso de advertencia de EE.UU. sobre uso militar de proyectos vinculados a China en Chile

    5.
    Reanudación de vuelos a Venezuela ha reabierto la posibilidad de retorno para migrantes venezolanos residentes en Chile

    Reanudación de vuelos a Venezuela ha reabierto la posibilidad de retorno para migrantes venezolanos residentes en Chile

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Avioneta accidentada en Lolol deja dos lesionados en Viña Santa Cruz
    Chile

    Avioneta accidentada en Lolol deja dos lesionados en Viña Santa Cruz

    Parlamentarias republicanas lideran encuentro “contracultural” de mujeres en antesala del 8M

    Grupo de alcaldes de la RM crean red de coordinación para impulsar agenda municipal en el debate nacional

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera
    Negocios

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera

    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    El plan para integrar El Colorado, La Parva y Valle Nevado en un solo centro de esquí

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    En vivo: Colo Colo enfrenta a Audax Italiano para dejar atrás el Superclásico y buscar ser el líder del torneo
    El Deportivo

    En vivo: Colo Colo enfrenta a Audax Italiano para dejar atrás el Superclásico y buscar ser el líder del torneo

    Joaquín Niemann recorta distancia pero sigue lejos de los líderes en el LIV Golf de Hong Kong

    Con cinco medallas en Finlandia: la delegación femenina de natación brilla en el Mundial de Aguas Gélidas

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt

    Charles Bukowski por sí mismo: “Escribir es fácil, es la vida lo que resulta difícil a veces”

    AC/DC en el regreso a Chile: entre la gloria y el abismo

    Explosión en discoteca de Perú deja al menos 33 heridos durante presentación musical
    Mundo

    Explosión en discoteca de Perú deja al menos 33 heridos durante presentación musical

    Donald Trump reconoce formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en apertura de cumbre con líderes americanos en Miami

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso
    Paula

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual