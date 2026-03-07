Detienen en Arica a sujeto buscado por cinco violentos delitos en Vicuña

La Fiscalía de Vicuña formalizó a un sujeto de iniciales I.A.A.R., acusado de cometer una serie de violentos delitos registrados durante 2025 en distintos sectores de la comuna elquina. El imputado había abandonado la zona tras los hechos, pero fue finalmente detenido en la ciudad de Arica tras una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público.

Según la investigación, el individuo está vinculado a cinco episodios delictuales ocurridos entre abril y junio de 2025, los que incluyen amenazas, daños, violación de morada, maltrato animal, robo con homicidio frustrado, robo con violencia y homicidio frustrado.

El primer hecho ocurrió en abril de 2025, cuando el imputado habría provocado daños en un inmueble, amenazado a una víctima y atacado a un perro con un cuchillo, causándole la muerte. Por este caso, la Fiscalía le imputó dos delitos de amenazas, daños, violación de morada y maltrato animal.

Un segundo episodio se registró en mayo de 2025, en el sector de Calingasta, donde el sujeto habría llegado junto a otro individuo a un domicilio con la intención de sustraer especies. En ese contexto, atacó con un machete a una víctima, lo que derivó en la imputación del delito de robo con homicidio en grado de frustrado.

Posteriormente, en junio de 2025, el imputado habría amenazado y golpeado a otra víctima en el rostro con lo que aparentaba ser un arma de fuego en el sector de La Pampilla de Calingasta, siendo formalizado por amenazas y lesiones leves.

Ese mismo mes ocurrió un cuarto hecho en calle Benjamín Campos, a la altura del acceso vehicular a La Pampilla, donde —según la investigación— el sujeto atacó a una víctima con un arma cortante y le sustrajo su teléfono celular. Por este episodio fue formalizado por robo con violencia.

El quinto caso investigado también ocurrió en junio de 2025 en la comuna de Vicuña, cuando el imputado habría atacado a una víctima con un arma cortante. La agresión no terminó en homicidio debido a la intervención de terceros que auxiliaron a la persona afectada. Por este hecho fue formalizado por homicidio frustrado.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando el riesgo que implicaría la libertad del imputado.

“El sujeto era ampliamente buscado, ya que se encontraba con orden de detención vigente desde julio de 2025 por diversos delitos ocurridos en la comuna. Estimamos que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, por la cantidad de delitos formalizados y por la gravedad de los mismos”, explicó el abogado asistente de la Fiscalía local de Vicuña, Víctor Aguilera Donoso.

El Juzgado de Garantía de Vicuña acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva del imputado, además de fijar un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.