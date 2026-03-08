Hombre de 61 años muere tras agresión con objeto contundente en Quilpué

Un hombre de 61 años falleció en la comuna de Quilpué, durante la noche de este sábado, tras ser víctima de una agresión con un objeto contundente.

El Ministerio Público instruyó la concurrencia de unidades especializadas de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar los peritajes correspondientes.

El procedimiento a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI constató la presencia del cuerpo de la víctima, en la intersección de las calles General Cruz y Cañas. Desde la institución, señalaron que el fallecido no registraba antecedentes penales previos .

Al respecto, es subprefecto y jefe de la unidad, Rodrigo Gallardo, detalló que el examen médico indica que la víctima “presentaba lesiones contusas a nivel del rostro. No obstante, su causa de muerte se encuentra indeterminada y deberá ser investigada por el Servicio Médico Legal de Valparaíso”.

Sobre la detención, Gallardo confirmó que ya existe un imputado. “El personal de Carabineros mantiene un hombre chileno de 29 años detenido por este hecho”, informó el subprefecto.

Los antecedentes del caso y la evidencia recolectada fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la formalización del detenido, mientras se espera el informe de autopsia que confirme la causa del fallecimiento.