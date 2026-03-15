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    Uno de ellos estaba prófugo desde 2024: Carabineros detiene a dos sujetos en Corral por tráfico de drogas

    En el procedimiento se incautaron 264 gramos de marihuana y 219 gramos de clorhidrato de cocaína.

    Por 
    Tomás Gómez

    Personal del OS7 de Carabineros detuvo a dos sujetos de nacionalidad chilena en medio de un operativo de incautación de drogas en la comuna de Corral, Región de Los Ríos. Ambos individuos mantenían 264 gramos de marihuana elaborada y 219 gramos de clorhidrato de cocaína, lo cual estaría avaluado en unos $7 millones.

    El procedimiento, realizado ayer en la noche por el OS7 en conjunto con personal del GOPE y la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de Los Ríos, se dio tras una denuncia efectuada por los vecinos de Corral. Esto derivó en el allanamiento de dos domicilios en los cuales se encontró la droga y se detuvo a los sujetos de iniciales E.E.A.M. (29) y L.A.B.N. (39).

    Detención de uno de los sujetos en Corral por el OS7 de Carabineros

    Los detenidos ya contaban con un prontuario delictual: el sujeto de 29 años posee antecedentes por amenazas y lesiones leves.

    Por su parte, el individuo de 39 años tiene 26 detenciones por diferentes ilícitos -entre ellos tráfico de drogas- y se encontraba prófugo de la justicia desde noviembre del 2024.

    En tal ocasión, quien se encuentra hoy detenido se lanzó al mar desde una barcaza en Corral para evitar un control policial, pues este se encontraba con arresto domiciliario total por microtráfico en la zona.

    Luego, el individuo fue rescatado por otros dos sujetos a bordo de una lancha. Si bien los dos cómplices de la huida fueron detenidos, quien se lanzó previamente al mar logró huir de la policía.

    Tras el procedimiento que terminó con el arresto de este individuo, la fiscal adjunta de Valdivia, María Consuelo Oliva, valoró la incautación y el éxito de la operación realizada ayer en la noche.

    En este sentido, Oliva destacó que lo incautado era “una cantidad considerable de dosis que podían ser introducidas en esa comuna”.

    Más sobre:Tráfico de drogasCarabinerosOS7CorralRegión de los Ríos

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