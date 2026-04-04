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    ¿Será compañero de Paulo Díaz? En Argentina revelan interés de River Plate para incorporar a Guillermo Maripán

    De acuerdo a la prensa transandina, el defensor chileno es sondeado para dejar el Torino y sumarse al cuadro bonaerense.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Guillermo Maripán despierta el interés de River Plate. Foto: @TorinoFC_1906.

    Se acerca el fin de la temporada y los clubes alrededor del mundo lo saben. Por este motivo, algunos ya comienzan a sondear posibles nombres que se conviertan en incorporaciones para afrontar la próxima temporada. Uno de ellos es Guillermo Maripán, que puede abandonar el Torino de Italia a mitad de año.

    Según la información que surge desde la prensa transandina, particularmente en portales como Diario AS Argentina y FOX Sports, la carta del defensor chileno es del interés de un gigante de Sudamérica como River Plate. El cuadro millonario, que tiene a un relegado Paulo Díaz en sus filas, está siguiendo la situación del zaguero cuyo contrato finaliza en junio del 2026.

    En esa línea, los citados medios deportivos aseguran que ya han existido contactos formales debido al inminente término del vínculo contractual con el equipo italiano. Eso sí, también remarcan que hay otros clubes que se han acercado al entorno del formado en Universidad Católica.

    En caso de concretarse su arribo al equipo del Chacho Coudet, el cuadro de Núñez deberá determinar si Maripán llega a conformar una dupla defensiva con Díaz, o si el defensor con pasado en San Lorenzo abandona la situación a raíz de los pocos minutos que ha tenido en la actual campaña.

    El 2025/26 de Maripán

    El poco interés de Guillermo Maripán por renovar en el Torino se debe al escaso protagonismo que ha tenido en estos últimos meses. Pese a que fue una pieza fundamental del esquema en el primer tramo de la temporada, con 26 partidos jugados y dos goles, comenzó a perder terreno desde la contratación del entrenador Roberto D’Aversa.

    En los últimos cuatro partidos de la Serie A, el director técnico italiano decidió dejar en la banca al jugador nacional y le dejó claro sus intenciones: no será la primera opción bajo su mandato. Por esta razón, el ex Mónaco le abre las puertas a un posible retorno al continente.

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