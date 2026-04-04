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    La reconstrucción de una tragedia: la cronología del fatal banderazo de Alianza Lima previo al clásico con Universitario

    Una persona falleció y otras varias decenas de personas resultaron heridas en un fatídico incidente ocurrido en Matute. El hecho consternó a todo Perú.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El incidente en Matute terminó con un fallecido. Foto: Julio Reaño/photo.gec

    En Perú se vivió una verdadera tragedia. El tradicional banderazo de Alianza Lima en la previa del Superclásico frente a Universitario de Deportes terminó en una jornada fatídica. Un incidente en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, dejó una persona fallecida y varias decenas de heridos.

    A horas del trágico suceso, han surgido múltiples registros de lo ocurrido en el distrito de La Victoria. Poco a poco se ha ido reconstruyendo la cronología de un hecho que causó desazón en el país incaico.

    Hubo una numerosa asistencia de la fanaticada blanquiazul a Matute. En principio se reportó el presunto colapso de una estructura dentro del recinto limeño, algo que posteriormente fue descartado por el propio club. El brigadier Marco Pajuelo confirmó esta versión, desechando la posibilidad de daños estructurales.

    Lo claro es que en medio del tumulto y el caso provocado, cientos de personas quedaron atrapados entre la multitud. Según testimonios de personas presentes, el incidente se originó por un altercado en la parte baja de la tribuna sur. Los ánimos se encendieron, lo que desencadenó una estampida humana. La aglomeración, marcada por la desesperación, provocó que muchas personas quedaran atrapadas y otras fueran aplastadas.

    Me he asfixiado. Nos atraparon en medio y nos golpearon como piñata. No te miento, me he asfixiado”, relató uno de los asistentes, evidenciando la magnitud del incidente.

    Todo esto ocurrió bajo la atenta mirada del plantel de Alianza Lima, que se encontraba entrenando en la cancha de Matute. Los futbolistas, notoriamente consternados, intentaban alertar a la multitud.

    Atención a los heridos e investigaciones

    La rápida reacción de los organismos peruanos permitió que la gravedad de la situación no escalara. Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntario del Perú (CGBVP), Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y del Ministerio de Salud (MINSA) se movilizaron. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales, como los hospitales Arzobispo Loayza o el Dos de Mayo. Mientras que el perímetro del estadio fue asegurado.

    El saldo fue de al menos 60 heridos, según reportó la prensa peruana. También, la Cuarta Comandancia de Lima Centro confirmó el fallecimiento de una persona. El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, ratificó esta información: “Ha habido un lamentable incidente en Matute… lamentablemente hay un fallecido”, indicó el secretario de estado.

    “Damos un mensaje de tranquilidad a las familias de los heridos, todos están siendo atendidos bajo la cobertura total del SIS (Seguro Integral de Salud) y no habrá pago alguno. Esa es la forma en la que actúa el Minsa de inmediato”, añadió.

    Mientras los heridos eran atendidos en hospitales cercanos, agentes de la Policía Nacional cerraron los alrededores del recinto para facilitar las labores de rescate y las investigaciones. El perímetro quedó resguardado.

    En ese sentido, el Ministerio Público, a través del Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria-San Luis, inició las diligencias.

    El fiscal adjunto Jonás Padilla lideró las primeras pesquisas, que contó con la participación de peritos forenses y la División de Homicidios de la Policía Nacional. Se revisaron las cámaras de seguridad del recinto deportivo, se tomó declaraciones a los heridos y se inspeccionaron los centros de salud donde estos fueron trasladados.

    Poco a poco se fue dando validez y corroborando la versión de que el trágico incidente se originó por la presión generada por los propios asistentes al banderazo. Empujones desencadenaron en diferentes grescas, encendiendo aún más el ambiente. Todo desencadenó en una estampida, donde varias personas fueron aplastadas. La aglomeración de la multitud fue incontrolable.

    La falta de rutas de escapes y el exceso de público terminaron agravando la situación. Por ahora, la investigación continúa en curso. El Superclásico, en tanto, no sufrió postergación y se jugará este sábado a las 22 horas, según informó la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP).

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalAlianza LimaPerúEstadio Alejandro VillanuevaMatuteUniversitarioUniversitario de DeportesSuperclásico de Perú

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