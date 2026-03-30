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    Cartas al Director

    Respaldo a la candidatura de la Presidenta Bachelet a la ONU

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    El Foro Permanente de Política Exterior expresó su pleno respaldo a la decisión adoptada por la expresidenta Bachelet de continuar con su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Es una figura especialmente idónea para esa función y su decisión de seguir adelante es testimonio de sus profundas convicciones.

    Con esta decisión el gobierno compromete la credibilidad de Chile como socio confiable. La fortaleza de la política exterior chilena ha residido precisamente en su capacidad para proyectar lineamientos estables, sostenidos a través de distintas administraciones, en materias tan sensibles como derechos humanos, multilateralismo, desarme y construcción de paz. Quedará registrado en la historia que hubo un gobierno que restó su apoyo a una distinguida expresidenta de la República tomando además distancia del respaldo que le otorgan Brasil y México, los dos países más grandes de la región.

    La imagen Chile se debilita cuando se desconoce lo que debió ser una decisión de Estado. La candidatura de una chilena a la Secretaría General de la ONU se debía entender como una apuesta estratégica, más allá de los ciclos electorales internos y de las legítimas diferencias políticas domésticas.

    Como Foro seguiremos respaldando a la expresidenta, movilizando todas nuestras relaciones internacionales. Ella ha construido un prestigio internacional transversal reconocido por gobiernos de muy distinta orientación política. Esta es una dimensión fundamental que lamentablemente el gobierno del Presidente Kast no ha sabido ponderar.

    Carlos Ominami

    Presidente

    Cristián Barros

    Secretario general

    Foro Permanente de Política Exterior

    Más sobre:CandidaturaBacheletONU

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