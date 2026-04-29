Romantización

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de la declaración reciente de la ministra Lincolao, acerca de que haber sido pobre era, para ella, uno de los mejores regalos, se suscitaron toda clase de encarnizadas críticas acusándola de “romantizar la pobreza”. A mí me queda la duda si sus críticos no están romantizando la riqueza.

Pablo G. Maillet A.

Filósofo