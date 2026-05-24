Salud más que cáncer

SEÑOR DIRECTOR:

Poner al paciente al centro como es la alerta sanitaria del cáncer es un enfoque correcto, pero no constituye una política pública de salud.

El verdadero cáncer de la salud chilena son décadas de malas políticas públicas, parches y un establishment que se resiste a los cambios profundos que el sistema necesita. La solución pasa por modernizar el Estado, racionalizar el gasto, enfrentar los conflictos de interés, digitalizar integralmente el sistema y avanzar en la concesión de toda la red hospitalaria.

La salud pública necesita una visión de Estado, más ingeniería, gestión eficiente y modernización. La próxima Cuenta Pública representa una nueva oportunidad para avanzar en esa dirección.

Jaime Calderón Riveros

Ingeniero comercial