SEÑOR DIRECTOR:

La carta del presidente de la Comunidad Palestina de Chile no constituye una defensa sino un intento de someter la política exterior chilena a un examen de pureza ideológica. No cuestiona una decisión diplomática por sus resultados, sino por el solo hecho de que haya existido un encuentro con una autoridad cuyas opiniones desaprueba. Esa lógica no fortalece la diplomacia; la reemplaza por un régimen de vetos políticos, lo que atenta contra la democracia liberal.

Resulta paradójico que se invoque la tradición diplomática de Chile para exigir exactamente lo contrario de aquello que la define. Más preocupante aún es la pretensión implícita de establecer quiénes son interlocutores aceptables y quiénes deben ser excluidos del contacto oficial. La excepcionalidad que algunos pretenden imponer respecto de Israel revela que el problema no es la consistencia de los principios, sino la selectividad con que se aplican.

La carta omite un hecho esencial: la política exterior de Chile no la definen organizaciones comunitarias, sino sus instituciones democráticas. Pretender que una embajada deba rendir cuentas por reunirse con autoridades del país donde está acreditada implica desconocer la naturaleza misma de su función y sustituir el interés nacional por las preferencias ideológicas de un actor particular, como si a la comunidad palestina le importasen más sus propios intereses que el bienestar de Chile.

La diplomacia exige coherencia, no inquisiciones. Si cada encuentro con un interlocutor se transforma en motivo de censura pública, el mensaje que se transmite es inequívoco: no se busca explicar la posición de Chile, sino disciplinarla. Esa no es una contribución al debate democrático; es un intento de restringirlo.

Alfredo Misraji

Presidente de la Comunidad Judía de Chile