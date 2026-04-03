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    Cartas al Director

    Salud no se ajusta con una planilla excel

    Por 
    Cartas al director
    Cirugía médica / operación

    SEÑOR DIRECTOR:

    El anuncio de un recorte del 3% al presupuesto de los organismos públicos plantea un desafío especialmente delicado para el sector salud. A diferencia de otras áreas, la salud no puede responder únicamente a metas de una planilla Excel, porque detrás de cada ajuste hay atenciones que se retrasan, diagnósticos que se postergan y, en el peor de los casos, vidas en riesgo.

    Este recorte reduce significativamente el crecimiento proyectado del presupuesto sanitario, que como hemos visto en años anteriores no alcanza para financiar la red de salud, tensionando aún más un sistema que ya enfrenta listas de espera persistentes, alta demanda asistencial, una red hospitalaria exigida y brechas en resolutividad de la atención primaria. En este contexto, es razonable preguntarse si una medida de carácter general puede aplicarse de igual forma a un sector cuya operación depende de variables dinámicas, urgencias y necesidades que no siempre son previsibles.

    Valoramos que, junto con el retroceso en el reajuste aplicado al Ministerio de Seguridad, se haya abierto la posibilidad de evaluar sector por sector, tal como lo ha señalado el propio Ejecutivo. En salud, esta evaluación debe considerar no sólo cifras, sino también el impacto concreto en la oportunidad y calidad de la atención.

    Esperamos que las autoridades del Ministerio de Salud defiendan un presupuesto acorde a los desafíos sanitarios del país. Ajustar sin considerar la complejidad del sistema no es solo una decisión administrativa: es una decisión que incide directamente en la salud de las personas.

    Anamaría Arriagada

    Presidenta Colegio Médico de Chile

    Más sobre:PresupuestoUrgenciasDesafío sanitario

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