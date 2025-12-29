SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    San Antonio y decisiones contra el tiempo

    Por 
    Cartas al director
    Foto: Juan González/Aton Chile JUAN GONZALEZ/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    Si hablamos de tomas, la del cerro Centinela se ha transformado en un emblema. Por supuesto, ha estado marcada por soluciones apresuradas, producto de un desalojo inminente que siempre es más violento de lo que podemos percibir. Debemos reencontrarnos con políticas públicas que puedan enfrentar de mejor manera la falta de vivienda, tarea tan inmensa como su urgencia.

    El informe entregado por el Serviu demuestra que este es un campamento de baja densidad respecto a la extensión y cantidad de hectáreas ocupadas. A estas alturas, deberíamos visualizar un proyecto de vivienda edificable en el lugar, que entregue soluciones no sólo a los que actualmente están en toma, sino un proyecto que multiplique la cantidad de habitantes, que integre a muchos que han seguido la fila y tienen o están postulando a subsidios habitacionales.

    Esto es fundamental para evitar una injusticia que sienten los que siguen esperando en una de esas filas, que parecen infinitas y no son parte de una toma, pero si del problema y tener congruencia y sentido común con el propio proyecto impulsado por el Serviu llamado “Ciudades Justas”.

    Dice el mismo estudio que tenemos una densidad promedio de 48 habitantes por hectárea, 4.700 viviendas, de las cuales un 30% están ocupadas por una persona. En nuestros manuales de planificación urbana se recomienda para estos lugares, por su ubicación bastante central pero con algunos problemas de accesibilidad (este es el mayor desafío), llegar a las 600 personas por hectárea. Ancho de barrio, conectividad y vistas al mar. Los números son elocuentes.

    Uwe Rohwedder

    Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura, U. Central

    Más sobre:TomaViviendaListas de espera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio forestal en Las Condes ya supera las 470 hectáreas y mantiene alerta amarilla comunal

    “Ley de Amarre”: explicaciones de Hacienda no convencen a la oposición y legisladores las califican como “decepcionantes”

    Coordinador está analizando 7 ofertas para auditoría a Transelec: espera adjudicarla en enero

    “Les dimos un golpe muy duro”: Trump dice que EE.UU. destruyó una “gran instalación” en el marco de su campaña antinarco contra Venezuela

    “Otra trágica pérdida en días complejos”: Kast lamenta muerte de comandante de Bomberos que combatía incendio en Litueche

    Carmona por llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast: “Lo están exagerando intencionadamente”

    Lo más leído

    1.
    La educación superior no es un “delivery”

    La educación superior no es un “delivery”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Servicios

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Unimarc previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Unimarc previo al Año Nuevo

    Incendio forestal en Las Condes ya supera las 470 hectáreas y mantiene alerta amarilla comunal
    Chile

    Incendio forestal en Las Condes ya supera las 470 hectáreas y mantiene alerta amarilla comunal

    “Otra trágica pérdida en días complejos”: Kast lamenta muerte de comandante de Bomberos que combatía incendio en Litueche

    Carmona por llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast: “Lo están exagerando intencionadamente”

    “Ley de Amarre”: explicaciones de Hacienda no convencen a la oposición y legisladores las califican como “decepcionantes”
    Negocios

    “Ley de Amarre”: explicaciones de Hacienda no convencen a la oposición y legisladores las califican como “decepcionantes”

    Coordinador está analizando 7 ofertas para auditoría a Transelec: espera adjudicarla en enero

    SEA aprueba US$870 millones de inversión con dos proyectos de almacenamiento y uno hídrico

    Cómo la música puede afectar tu forma de conducir un vehículo, según la ciencia
    Tendencias

    Cómo la música puede afectar tu forma de conducir un vehículo, según la ciencia

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Por qué el vicepresidente de Bolivia se declaró de oposición a su propio gobierno

    Sigue los movimientos en el CDA: la U oficializa la salida de uno de sus goleadores
    El Deportivo

    Sigue los movimientos en el CDA: la U oficializa la salida de uno de sus goleadores

    La sincera confesión de Erick Pulgar: “Me siento más referente en Flamengo que en la Selección”

    Paqui Meneghini aborda su gran objetivo en la U tras ser presentado en el CDA

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie
    Cultura y entretención

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    Jonathan Mardones gana el Premio Nuevas Plumas Chile 2025 con una crónica sobre Violeta Parra

    A 19 años del adiós de la original: mira el trailer del regreso de Malcolm in the Middle

    “Les dimos un golpe muy duro”: Trump dice que EE.UU. destruyó una “gran instalación” en el marco de su campaña antinarco contra Venezuela
    Mundo

    “Les dimos un golpe muy duro”: Trump dice que EE.UU. destruyó una “gran instalación” en el marco de su campaña antinarco contra Venezuela

    Trump dice haber destruido “una gran instalación” de drogas en Venezuela

    China pone a prueba a Taiwán con ejercicios militares y envía “severa advertencia” en medio de tensiones con EE.UU. y Japón

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana