San Antonio y decisiones contra el tiempo

SEÑOR DIRECTOR:

Si hablamos de tomas, la del cerro Centinela se ha transformado en un emblema. Por supuesto, ha estado marcada por soluciones apresuradas, producto de un desalojo inminente que siempre es más violento de lo que podemos percibir. Debemos reencontrarnos con políticas públicas que puedan enfrentar de mejor manera la falta de vivienda, tarea tan inmensa como su urgencia.

El informe entregado por el Serviu demuestra que este es un campamento de baja densidad respecto a la extensión y cantidad de hectáreas ocupadas. A estas alturas, deberíamos visualizar un proyecto de vivienda edificable en el lugar, que entregue soluciones no sólo a los que actualmente están en toma, sino un proyecto que multiplique la cantidad de habitantes, que integre a muchos que han seguido la fila y tienen o están postulando a subsidios habitacionales.

Esto es fundamental para evitar una injusticia que sienten los que siguen esperando en una de esas filas, que parecen infinitas y no son parte de una toma, pero si del problema y tener congruencia y sentido común con el propio proyecto impulsado por el Serviu llamado “Ciudades Justas”.

Dice el mismo estudio que tenemos una densidad promedio de 48 habitantes por hectárea, 4.700 viviendas, de las cuales un 30% están ocupadas por una persona. En nuestros manuales de planificación urbana se recomienda para estos lugares, por su ubicación bastante central pero con algunos problemas de accesibilidad (este es el mayor desafío), llegar a las 600 personas por hectárea. Ancho de barrio, conectividad y vistas al mar. Los números son elocuentes.

Uwe Rohwedder

Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura, U. Central