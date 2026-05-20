Secuestro en alta mar

SEÑOR DIRECTOR:

En comunicado oficial de la embajada de Israel se intenta deslegitimar la acción de la flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza, calificándola como una provocación. De esta forma se intenta justificar el secuestro de centenares de sus tripulantes en aguas internacionales, entre ellos 4 chilenos.

Se afirma que la flota se dirigía a Israel. Falso: se dirigía a Gaza, territorio palestino. Se informa además que “la Franja de Gaza está colmada de ayuda”, con 1,58 millones de toneladas de ayuda humanitaria y también insumos médicos. Es sabido que el ingreso a Gaza se encuentra absolutamente bloqueado por Israel desde octubre de 2023. Era esta entonces la oportunidad de oro para que personas que no simpatizan con Israel comprobaran, en terreno, el magnífico estado de salud y de alimentación del que deberían gozar los sobrevivientes de Gaza, según se desprende del comunicado de la embajada israelí.

Por último, en el colmo de la inconsecuencia, ¡se invoca en favor de Israel una resolución de la ONU!, en circunstancias en que ese país jamás ha dado cumplimiento a ninguna de las más de 50 resoluciones de dicho organismo, entre ellas, las que le ordenan retirarse de los territorios palestinos ocupados.

Manuel Hasbun

Centro de Información Palestina