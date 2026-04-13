SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Señales necesarias, pero no suficientes

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    El mercado inmobiliario no se mueve únicamente por variables duras como tasas o precios. Se mueve, sobre todo, por señales.

    En ese contexto, el reciente anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, apunta en la dirección correcta. Aborda aspectos estructurales largamente discutidos en la industria, como la necesidad de revisar criterios de densidad y avanzar hacia una mayor eficiencia constructiva. Son ajustes que, sin duda, resultan coherentes con la realidad actual de los hogares en Chile, cada vez más pequeños y diversos.

    Sin embargo, es importante distinguir entre señales y efectos concretos. Las medidas anunciadas no son de impacto inmediato. Persisten dudas relevantes -como la forma en que se aplicará el IVA en el sector- que seguirán incidiendo en la toma de decisiones de inversionistas y compradores en el corto plazo.

    Asimismo, una parte significativa de estos cambios está orientada a proyectos futuros. Esto es positivo desde una perspectiva de desarrollo urbano y sostenibilidad del sector, pero limita su capacidad de incidir en el stock actual, donde hoy se concentra gran parte de la tensión del mercado.

    En ese sentido, el anuncio debe entenderse como lo que es: una señal positiva, necesaria y bien orientada, pero aún insuficiente para generar una reactivación inmediata.

    El desafío, entonces, no solo radica en avanzar en estas líneas, sino también en entregar mayor claridad y certeza en su implementación. Porque si algo necesita hoy el mercado inmobiliario, además de buenas intenciones, es precisamente eso: certezas.

    Mariana Samarotto

    Master Business Partner Capital Inteligente

    Más sobre:Mercado inmobiliarioMinistro de Hacienda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lista encabezada por el diputado Álvaro Ortiz se impone en elección interna de la DC

    Keiko Fujimori encabeza sondeos a boca de urna, pero extensión de plazo para votar retrasa definición de primera vuelta

    Colegio de Villa Alemana suspende clases para este lunes tras amenaza de tiroteo escrita en baño

    Trump evalúa retomar ataques limitados contra Irán tras fracaso de negociaciones en Pakistán

    Detienen a hombre por homicidio con arma de fuego ocurrido en febrero en San Pedro de la Paz

    Este lunes inicia juicio contra cinco acusados por el homicidio de ciudadano francés en Chicureo

    Lo más leído

    1.
    Sospechas de las policías

    Sospechas de las policías

    2.
    Responsabilidad del rector

    Responsabilidad del rector

    3.
    Responsabilidad de un rector

    Responsabilidad de un rector

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Lista encabezada por el diputado Álvaro Ortiz se impone en elección interna de la DC
    Chile

    Lista encabezada por el diputado Álvaro Ortiz se impone en elección interna de la DC

    Colegio de Villa Alemana suspende clases para este lunes tras amenaza de tiroteo escrita en baño

    Detienen a hombre por homicidio con arma de fuego ocurrido en febrero en San Pedro de la Paz

    Quiroz y Kast inician su cruce por el Rubicón
    Negocios

    Quiroz y Kast inician su cruce por el Rubicón

    Vittorio Corbo: “Tenemos que echar a andar los motores internos porque el viento de cola externo se acabó”

    Grupo brasileño toma la delantera para comprar el casino Enjoy Punta del Este

    El vapeo podría provocar dos tipos de cáncer, según un reciente estudio
    Tendencias

    El vapeo podría provocar dos tipos de cáncer, según un reciente estudio

    6 hábitos que puedes hacer de día para dormir mejor de noche

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    Inauguran los Juegos Suramericanos de la Juventud con más de 200 deportistas del Team Chile
    El Deportivo

    Inauguran los Juegos Suramericanos de la Juventud con más de 200 deportistas del Team Chile

    Ecuador le pasa por arriba a la Roja Sub 17 y la obliga a buscar la clasificación al Mundial en el Playoff

    Fernando Gago cuestiona el arbitraje de Cristián Galaz tras derrota de la U ante Ñublense: “Vi un pisotón”

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple
    Tecnología

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia
    Cultura y entretención

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia

    Selva Almada: “En Argentina somos una sociedad muy atravesada por la violencia”

    Vuelve la fiebre Euphoria: entre la larga espera y las dudas en torno a su (eventual) final

    Keiko Fujimori encabeza sondeos a boca de urna, pero extensión de plazo para votar retrasa definición de primera vuelta
    Mundo

    Keiko Fujimori encabeza sondeos a boca de urna, pero extensión de plazo para votar retrasa definición de primera vuelta

    Trump evalúa retomar ataques limitados contra Irán tras fracaso de negociaciones en Pakistán

    Descontento por la economía, corrupción y alejamiento de la UE: las claves de la derrota de Viktor Orbán en Hungría

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones