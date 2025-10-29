SUSCRÍBETE
Sentido de urgencia

Por 
Cartas al director

SEÑOR DIRECTOR:

Agradezco la carta de respuesta del expresidente de Metro Louis De Grange a mi inquietud y la de cientos de miles de usuarios y vecinos del sector Estoril.

Estamos plenamente de acuerdo que la solución de la extensión de la línea 7 al oriente es fundamental para evitar el caos vial total que se generará en 2027.

Para desgracia de todos, no se ve activa ni oportuna reacción en las autoridades del MOP, ni del Metro, ni de los alcaldes de las tres comunas involucradas.

El tiempo apremia y se necesita real sentido de urgencia. La ciudad y los contribuyentes lo merecen.

Alejandro Sepúlveda Martin

Arquitecto

