Septiembre para celebrar la vida

SEÑOR DIRECTOR:

Septiembre trae alegrías, festejos patrios, cambio de horario, el inicio de la primavera y, como suele decirse, es el mes de los enamorados.

Pero también hay quienes no lo pasan bien, y no porque quieran: los cambios en la luz solar provocan efectos psicológicos y biológicos que pueden alteran la regulación de procesos psicológicos importantes como los estados de ánimo y el sueño.

En algunas personas, puede incrementar el riesgo de pensamientos y conductas suicidas. Por eso, cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Prevención del Suicidio, cuyos indicadores en Chile son preocupantes, ya que el suicidio es la principal causa de muerte en personas entre 15 y 29 años, en particular en hombres, lo que nos llama a reforzar nuestros esfuerzos de prevención.

De ahí la necesidad de tomar conciencia de que la salud mental puede afectarnos a todos, ya sea en lo personal o por una experiencia cercana. Estar ahí, escuchar las señales de quienes piden ayuda y acompañar en el proceso hacia la sanación es una responsabilidad compartida.

En la iniciativa Solamente Unidos hemos tratado de relevar la importancia del acompañamiento, ofrecer una mirada positiva y entregar un mensaje de esperanza: las enfermedades mentales tienen tratamiento, la recuperación es posible, y el apoyo social es crucial. Sabemos que contar con redes cercanas, acceso a ayuda profesional y un entorno de apoyo marcan la diferencia en la prevención y en la recuperación.

En este mes de cambios y celebraciones, la invitación es a transformar la mirada, celebrar la vida y acompañar a quienes lo necesitan con afecto y empatía, porque la salud mental la alcanzamos Solamente Unidos.

Alex Behn

Académico UC y Director del Inst. Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad

Flavia Gal

Presidenta Fundación Círculo Polar

Paula Lacámara

Socia fundadora Simplicity