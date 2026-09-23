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    Cartas al Director

    “Sin gluten”, no es apto para celiacos

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Mientras en Chile se avanza en una ley de etiquetado de alérgenos para productos de supermercado, existe un vacío total en restaurantes y delivery. Decir “opción sin gluten” en la carta se ha vuelto una estrategia de marketing, sin rigurosidad alguna. En la mayoría de los casos no hay protocolos de contaminación cruzada: mismas freidoras, mismos utensilios, mismos mesones donde se manipulan harinas y alimentos con gluten. Para un celíaco, eso no es “sin gluten”, es un riesgo directo a su salud.

    En delivery la incertidumbre es mayor: en la mayoría de los casos no hay indicación de trazas o protocolos, lo que no garantiza la seguridad para el celíaco. A esto se suma la falta de capacitación: muchas veces el personal no sabe qué es la celiaquía ni los cuidados que implica.

    Si exigimos información clara en un paquete de galletas, ¿cómo no vamos a exigirla en un plato que se prepara en el momento? Es urgente que la autoridad sanitaria regule la manipulación y certificación de alimentos sin gluten en gastronomía, para que salir a comer no sea un privilegio y menos un riesgo.

    Pilar García-Monzón

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