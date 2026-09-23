Evidencia y proyecto SAE

SEÑOR DIRECTOR:

A raíz de la tramitación del proyecto que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE) la ministra de Educación ha celebrado el consenso que ha concitado esta iniciativa en la tramitación parlamentaria.

Sin embargo, dicho consenso no se corresponde con la evidencia científica emanada de simulaciones que proyectan el potencial impacto de la Ley. Un reciente estudio de la Universidad Católica ha mostrado que la propuesta del Mineduc arriesga aumentar la segregación socioeconómica del sistema (que ha bajado en la última década) y que el reconocimiento del desempeño académico podría alcanzarse de manera mucho más eficiente de lo que propone el nuevo proyecto, al incluir nuevos factores en el procedimiento actual. No es necesario desmantelar el SAE para conciliar la inclusión con el reconocimiento del esfuerzo académico.

Por otra parte, la autoridad ha desestimado las críticas relativas a que el proyecto devuelve con facultades discrecionales la admisión a los establecimientos, argumentando que se basarían en la desconfianza hacia los sostenedores. De nuevo, esta visión está reñida con la evidencia. En 2017 (Journal of Education Policy) reportamos que los establecimientos aplicaban prácticas selectivas prohibidas por la ley, haciéndolo incluso sin enfrentar sobredemanda (menos postulantes que vacantes disponibles). En nuestra opinión, los sostenedores y directores cuentan aún en Chile con un marco de incentivos, esquemas de financiamiento y entorno simbólico que los impulsan a tomar estas decisiones. Descargarlos de ese dilema decisional y sobrecarga administrativa ha sido un logro del SAE.

A la larga, los cambios propuestos por el Mineduc no solo podrían propiciar prácticas discriminatorias en los procesos de admisión, sino que también abren un potencial espacio de litigio entre apoderados y establecimientos, por cuanto el sistema propuesto es opaco y escasamente verificable.

Alejandro Carrasco

Gabriel Gutiérrez

Académicos Facultad de Educación UC