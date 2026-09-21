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    Cartas al Director

    El Cardenal y los indultos

    Por 
    Cartas al director
    Punta Peuco, 23 de diciembre de 2016. Gendarmes son fotografiados previo a la ceremonia ecumenica privada en la carcel de Punta Peuco donde ocho de los reos pediran disculpas por los crimenes y violaciones a los Derechos Humanos que cometieron. Andres Pina/Aton Chile ANDRES PINA/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    Me cuesta entender la posición del Cardenal Chomali en la cuestión de los aproximadamente 400 viejos militares y policías presos en Punta Peuco, Colina 1 y otros penales, más varios otros cientos más que después de más de 50 años de ocurridos los hechos aún están siendo procesados.

    Mayoritariamente los que están presos eran subalternos, clases y conscriptos en la época del 73. No eran los que daban las órdenes. Claro que los pueden haber que califican para estar presos a pesar de su edad, pero la gran mayoría están tras las rejas por cumplir órdenes o simplemente pertenecer a las FF.AA. o policías de la época.

    Los procesos judiciales que los llevaron a estar presos fueron a lo menos imperfectos, por lo que no debe extrañar que estén solicitando indultos, pero independientemente de eso, y si es que no queremos entrar en el fondo, apliquemos con ellos una cristiana actitud de misericordia y caridad. A las edades de muchos de ellos mandémoslos a sus casas a pasar sus últimos días. Para ellos conmutación de penas.

    Haría bien el cardenal reunirse con las familias de los que están presos, ellos sufren tanto como los que tienen familiares desaparecidos. Bien haría el cardenal en emplear su tiempo en buscar una reconciliación que termine con los que eran jóvenes militares el 73 en sus casas y con sus familias. Mantenerlos en la cárcel es venganza no justicia.

    Richard J. Kouyoumdjian Inglis

    Más sobre:CondenadosProcesos judicialesMisericordiaConmutación de penas

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