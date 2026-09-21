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    Cartas al Director

    Volvió Baquedano

    Por 
    Cartas al director
    Santiago, 17 de septiembre 2026. Retiran muros del monumento al General Manuel Baquedano. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    Que felicidad es ver retornar al general Baquedano al lugar del cual nunca debió salir. Es una señal republicana y democrática clave para entender que el patrimonio es plural y diverso.

    Desearía ver del Consejo de Monumentos un mea culpa acerca de lo que fue su actuar tibio frente a la destrucción de nuestro patrimonio en que, muchas veces, fueron cómplices de lo que sucedió con un silencio que resulta incomprensible. Hace falta que hagan al menos un acto de contrición.

    ¿Será mucho pedir?

    Óscar Acuña Poblete

    Abogado

    Más sobre:Consejo de monumentosPatrimonioGeneral Baquedano

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