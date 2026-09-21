Volvió Baquedano

SEÑOR DIRECTOR:

Que felicidad es ver retornar al general Baquedano al lugar del cual nunca debió salir. Es una señal republicana y democrática clave para entender que el patrimonio es plural y diverso.

Desearía ver del Consejo de Monumentos un mea culpa acerca de lo que fue su actuar tibio frente a la destrucción de nuestro patrimonio en que, muchas veces, fueron cómplices de lo que sucedió con un silencio que resulta incomprensible. Hace falta que hagan al menos un acto de contrición.

¿Será mucho pedir?

Óscar Acuña Poblete

Abogado