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    Cartas al Director

    El mercado de capitales también se juega en el pie de una casa

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Cuando se habla de mercado de capitales, la conversación suele llenarse de conceptos técnicos como liquidez, bonos, fondos o regulación. Pero para muchas familias chilenas la pregunta es mucho más simple: ¿cómo junto el pie para mi primera vivienda?

    Ahí está el valor de la reforma propuesta. Esto va más allá de modernizar normas financieras, busca conectar el ahorro disponible en Chile con necesidades reales como vivienda, pymes, inversión y empleo.

    El Fondo Nacional para la Vivienda buscaría aumentar la liquidez del mercado hipotecario mediante la compra de carteras de créditos, liberando capacidad para nuevas colocaciones. El desafío estará en asegurar que ese mecanismo se traduzca en mejores condiciones de acceso para las familias y no sólo en un alivio financiero para los originadores. El Ahorro Voluntario para la Vivienda, en tanto, apunta a la otra barrera, el pie. Tras 30 meses de ahorro y un 7% reunido por el beneficiario, el Estado aportaría un 3% adicional.

    Sabemos que ningún fondo reemplaza salarios suficientes, mayor oferta de viviendas ni tasas razonables. Tampoco resuelve por sí solo el problema habitacional. Pero sí aborda una de las barreras más concretas que enfrentan hoy miles de personas, el abismo entre querer comprar una casa y poder reunir el ahorro inicial para hacerlo.

    La discusión de fondo es mayor. Chile necesita un mercado de capitales que no opere sólo para los grandes actores, sino que abra oportunidades para familias, empresas medianas, pymes y nuevos proyectos. Que el ahorro no quede inmóvil ni circule sólo entre unos pocos, sino que financie desarrollo.

    El éxito de esta reforma no se medirá por la cantidad de instrumentos que cree. Se medirá en resultados, si más personas acceden a su primera vivienda, más empresas encuentran financiamiento y hay más capital puesto al servicio del crecimiento.

    Eduardo Durán

    Diputado, Comisión de Hacienda

    Más sobre:FinanciamientoViviendaMercado hipotecarioReforma

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