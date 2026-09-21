Compras públicas y eficiencia del gasto

SEÑOR DIRECTOR:

En su edición del 21 de septiembre, La Tercera incluyó un extenso artículo referido a un análisis de la Dirección de Presupuestos sobre las compras públicas en 2022 y 2023. Este artículo fue destacado con el principal titular de portada señalando “Dipres identifica 28 servicios con $10 mil millones de sobregasto en compras durante período de Boric”.

Desgraciadamente, el artículo omite un antecedente central: el estudio de la Dipres fue realizado a fines de 2024, publicado en abril de 2025 y utilizado en la preparación del Presupuesto para 2026, es decir, todo ello en el “período de Boric”. No obstante, de las reiteradas referencias en el artículo a las autoridades actuales podría colegirse que se trataría de un estudio reciente, originado en el “cambio de mano” o “nuevo paradigma” que éstas citan frecuentemente. Esto se refuerza al citarse como fuente al Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre de 2026, el que, lamentablemente, también omitió la referencia al estudio original, pese a que éste se encuentra disponible desde el año pasado en la página web de la Dirección de Presupuestos.

Elevar la eficiencia del gasto público es una tarea que la Dipres y el Ministerio de Hacienda han acometido en diversos gobiernos. De allí se originan las evaluaciones de programas públicos, que se efectúan hace más de 20 años y que constantemente se citan en el debate público. Este esfuerzo también permitió realizar el profundo ajuste fiscal en 2022 y acotar la expansión del gasto primario a poco más de 2% real por año entre 2023 y 2025 sin grandes conflictos ni crisis.

Agradezco que el diario haya agregado en sus plataformas digitales una nota al pie aclarando el origen de la información. Ello hace oportuno recordar que la búsqueda de mayor eficiencia del gasto sólo es efectiva cuando los esfuerzos e instrumentos se acumulan en el tiempo, traspasando los umbrales políticos. La eficiencia del gasto público no debería ser vista como parte de la refriega cotidiana ni como competencia entre grupos gobernantes, sino como una tarea compartida, en definitiva, una tarea de Estado.

Mario Marcel