Ted Turner: el cambio del mapa de poder

SEÑOR DIRECTOR:

Ha muerto Ted Turner, fundador de CNN y creador de las noticias televisivas como servicio público de 24 horas. Más o menos eso dirán todos los titulares.

Pero vale la pena detenerse en los gigantescos efectos y consecuencias derivados de la creación de un canal de noticias en transmisión continua. Esa sola idea cambió el mapa del poder en el mundo y, con ello, modificó —muchas veces sin que lo advirtiéramos— nuestros hábitos de vida.

Robert Edward Turner III instaló una cámara transmitiendo en vivo de manera permanente y obligó a los poderes políticos, económicos y culturales del planeta a adaptarse a ese ritmo. Lo hizo antes de internet.

Ese cambio de paradigma forzó a todas las instituciones —y a cualquiera que aspirara a ejercer influencia en algún ámbito de la vida pública— a jugar según las reglas de la inmediatez televisiva. Desde entonces, todos debían responder en tiempo real, mientras millones de personas recibían un flujo constante de noticias jerarquizadas según el criterio de urgencia de cada minuto, como en una sala de prensa a escala global.

El modelo empoderó al ciudadano y fortaleció aquello que en inglés se denomina accountability. En cierto modo, democratizó el acceso a la información e interconectó al mundo bajo un pulso continuo, sostenido por una cámara que ya nadie puede apagar.

José Agustín Muñiz Viu

Diirector Escuela de Periodismo

Universidad Gabriela Mistral