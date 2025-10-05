Tomas y desalojos
SEÑOR DIRECTOR:
Durante mucho tiempo se instaló la idea de que los desalojos de tomas no eran una opción por la probabilidad de escenarios de violencia y batallas campales, como declaró el gobernador Orrego por Cerrillos. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra lo contrario. Casos como Quilpué o Quinta Normal, donde se actuó con agilidad y coordinación, muestran que los desalojos pueden realizarse de manera ordenada, respetando los derechos humanos y garantizando el Estado de Derecho.
La diferencia la marca la planificación y el liderazgo mediante mesas intersectoriales, coordinación entre autoridades locales, propietarios y Carabineros, y un trabajo en equipo que entregue certezas a todas las partes.
La invitación es a que más comunas y autoridades se atrevan a resguardar la propiedad, la planificación urbana y el orden jurídico. Las experiencias recientes prueban que los desalojos pueden funcionar, siempre que se hagan bien.
Ignacio Aravena
Investigador de P!ensa
