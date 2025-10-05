SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Tomas y desalojos

Por 
Cartas al director
Tomas y desalojos

SEÑOR DIRECTOR:

Durante mucho tiempo se instaló la idea de que los desalojos de tomas no eran una opción por la probabilidad de escenarios de violencia y batallas campales, como declaró el gobernador Orrego por Cerrillos. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra lo contrario. Casos como Quilpué o Quinta Normal, donde se actuó con agilidad y coordinación, muestran que los desalojos pueden realizarse de manera ordenada, respetando los derechos humanos y garantizando el Estado de Derecho.

La diferencia la marca la planificación y el liderazgo mediante mesas intersectoriales, coordinación entre autoridades locales, propietarios y Carabineros, y un trabajo en equipo que entregue certezas a todas las partes.

La invitación es a que más comunas y autoridades se atrevan a resguardar la propiedad, la planificación urbana y el orden jurídico. Las experiencias recientes prueban que los desalojos pueden funcionar, siempre que se hagan bien.

Ignacio Aravena

Investigador de P!ensa

Más sobre:tomasdesalojos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados

Candidato de Milei a diputado por Buenos Aires renuncia tras vínculos con empresario acusado por blanqueo de dinero y narcotráfico

Marco Rubio cree que un Estado palestino “no es algo realista ahora mismo”

Elizalde defiende el Plan Nacional de Búsqueda en conmemoración del “caso Lonquén” y tras situación de Bernarda Vera

Negociaciones en Egipto para paz en Gaza: liberación de rehenes israelíes y de presos palestinos marcan conversaciones

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

2.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

3.
Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

4.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

5.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Elizalde defiende el Plan Nacional de Búsqueda en conmemoración del “caso Lonquén” y tras situación de Bernarda Vera
Chile

Elizalde defiende el Plan Nacional de Búsqueda en conmemoración del “caso Lonquén” y tras situación de Bernarda Vera

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Presenta mutilaciones: hallan cadáver en sitio eriazo de La Pintana

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados
Negocios

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones

Grau defiende fin de glosa republicana en Presupuesto 2026: “Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración”

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería
Tendencias

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

No le sirvió derrotar a la Roja de Nicolás Córdova: Egipto queda eliminado del Mundial Sub 20
El Deportivo

No le sirvió derrotar a la Roja de Nicolás Córdova: Egipto queda eliminado del Mundial Sub 20

En vivo: Colombia, Nigeria, Noruega y Arabia Saudita cierran la fase de grupos en el Mundial Sub 20

Por un penal sobre la hora: pelea entre Huachipato y Audax se toma el cierre de las semifinales de Copa Chile

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena
Cultura y entretención

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve
Mundo

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Candidato de Milei a diputado por Buenos Aires renuncia tras vínculos con empresario acusado por blanqueo de dinero y narcotráfico

Marco Rubio cree que un Estado palestino “no es algo realista ahora mismo”

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia