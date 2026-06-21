Una amenaza urgente

SEÑOR DIRECTOR:

Mientras el país debate sus prioridades en materia de seguridad, una amenaza silenciosa sigue creciendo y poniendo en riesgo la salud de miles de personas: la venta ilegal de medicamentos. Hoy es posible adquirir fármacos en ferias, calles, redes sociales y plataformas digitales, sin ninguna garantía sobre su origen, autenticidad, fecha de vencimiento o condiciones de almacenamiento. Detrás de este mercado operan redes que comercializan medicamentos robados, falsificados, de contrabando o distribuidos fuera de la normativa sanitaria.

Las consecuencias pueden ser graves: tratamientos que no funcionan, intoxicaciones, reacciones adversas e incluso riesgos para la vida. Especial preocupación genera la venta sin control de antibióticos y medicamentos sujetos a receta médica, cuyos efectos trascienden a quienes los consumen y afectan a toda la comunidad.

Frente a esta realidad, resulta urgente avanzar en la tramitación del proyecto de ley Boletín N.º 15.850-11, que permanece desde 2023 en primer trámite constitucional en el Senado. Este fortalece las herramientas para perseguir y sancionar la fabricación, distribución y comercialización ilegal de medicamentos, presencial y en internet.

La salud pública no puede seguir esperando. Cada día que esta iniciativa permanece estancada es una oportunidad más para que este mercado ilegal continúe expandiéndose y poniendo en riesgo la vida de las personas.

José Pakomio

Presidente Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile