    Una señal para las víctimas

    SEÑOR DIRECTOR:

    La reciente aprobación de la ley de fortalecimiento del Ministerio Público marca un hito para el sistema de justicia penal a 25 años de su instalación en nuestro país. Esta reforma moderniza la institución y refuerza sus estándares de probidad, con el objetivo de avanzar hacia una persecución penal más eficaz y transparente.

    Para las víctimas y sus familias, este cambio constituye una señal positiva y necesaria. Una investigación oportuna y eficaz no solo reduce la impunidad y contribuye a prevenir futuros delitos, sino que también es una forma concreta de reparación.

    Sin embargo, este avance no es suficiente. Fortalecer al Ministerio Público debe ir acompañado de una mejora sustantiva de los estándares de investigación criminal, especialmente en los delitos más graves, como los homicidios contra la niñez y adolescencia.

    En esa línea, junto a la Fiscalía y a otras diez instituciones públicas, hemos impulsado el Grupo Intersectorial para la Prevención e Investigación de Homicidios de Niños, Niñas y Adolescentes, orientado a fortalecer la coordinación interinstitucional y proponer mejoras concretas para elevar el abordaje y esclarecimiento de estos casos. Avanzar en esta tarea requiere apoyo político transversal, entendiendo que este es un desafío del Estado en su conjunto.

    Más recursos y mejores herramientas permiten una respuesta más oportuna y consistente. Dar continuidad a estos esfuerzos es fundamental para asegurar un acceso efectivo a la justicia y reafirmar el compromiso institucional con las víctimas y sus familias.

    Pía Greene

    Directora ejecutiva

    Fundación Amparo y Justicia

    Más sobre:Ministerio PúblicoModernizaciónEstándares de investigación

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

