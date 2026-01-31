Una señal para las víctimas

SEÑOR DIRECTOR:

La reciente aprobación de la ley de fortalecimiento del Ministerio Público marca un hito para el sistema de justicia penal a 25 años de su instalación en nuestro país. Esta reforma moderniza la institución y refuerza sus estándares de probidad, con el objetivo de avanzar hacia una persecución penal más eficaz y transparente.

Para las víctimas y sus familias, este cambio constituye una señal positiva y necesaria. Una investigación oportuna y eficaz no solo reduce la impunidad y contribuye a prevenir futuros delitos, sino que también es una forma concreta de reparación.

Sin embargo, este avance no es suficiente. Fortalecer al Ministerio Público debe ir acompañado de una mejora sustantiva de los estándares de investigación criminal, especialmente en los delitos más graves, como los homicidios contra la niñez y adolescencia.

En esa línea, junto a la Fiscalía y a otras diez instituciones públicas, hemos impulsado el Grupo Intersectorial para la Prevención e Investigación de Homicidios de Niños, Niñas y Adolescentes, orientado a fortalecer la coordinación interinstitucional y proponer mejoras concretas para elevar el abordaje y esclarecimiento de estos casos. Avanzar en esta tarea requiere apoyo político transversal, entendiendo que este es un desafío del Estado en su conjunto.

Más recursos y mejores herramientas permiten una respuesta más oportuna y consistente. Dar continuidad a estos esfuerzos es fundamental para asegurar un acceso efectivo a la justicia y reafirmar el compromiso institucional con las víctimas y sus familias.

Pía Greene

Directora ejecutiva

Fundación Amparo y Justicia