Universidades y cohesión social

SEÑOR DIRECTOR:

Hace unos días se presentó la Encuesta Bicentenario UC (2006–2025) y el diagnóstico es interpelador: Chile está desplazando su confianza hacia pocos espacios mientras se derrumba en quienes deben representar, decidir y adjudicar. En 2025, las universidades concentran un 55% de confianza (“mucha” o “bastante”); el gobierno marca 11%, los tribunales 10%, los partidos 3% y los parlamentarios 1%.

¿Qué harán las universidades —y sus académicos— con ese capital cívico? Entendemos que ese mandato exige aportar a la cohesión social, profundizando la deliberación informada con estándares exigentes de transparencia, ampliando espacios estables donde confluyan saber experto, experiencia social y decisión colectiva. Junto con una participación sostenida en el terreno difícil de las soluciones, con integridad, trazabilidad y disposición a rendir cuentas. Si lo que está en juego es recomponer la confianza vertical (ciudadanía–instituciones) y horizontal (entre actores sociales), parece indispensable avanzar en acciones concertadas entre universidades.

En esa clave se sitúa —entre cientos de iniciativas universitarias— el Pulso Legislativo de la Facultad de Medicina UC: un programa reciente y acotado que aporta evidencia técnica, verificable y trazable a proyectos de ley, para que la política vuelva a discutir con datos, y no solo con reflejos.

Jaime Godoy, Paulina Ramos, Claudia Bambs, Angelina Dois, Carolina Goic, Carolina Llanos, Paula Margozzini, Iván Pérez

Integrantes de Pulso Legislativo de la Facultad de Medicina UC.