Urgencias en justicia

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito del próximo nombramiento del ministro de Justicia, urge plantear la hoja de ruta para las reformas al sistema de nombramientos y a la justicia civil. Ambas tienen camino adelantado y hoy en día permitirían otorgar mayor legitimidad al sistema en su conjunto. Lo anterior, debe ser un esfuerzo mancomunado entre judicatura, academia, abogados y operadores del sistema.

María de los Ángeles González Coulon

Profesora asociada

Departamento Derecho Procesal, Facultad de Derecho, U. de Chile