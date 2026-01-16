Urgencias en justicia
SEÑOR DIRECTOR:
A propósito del próximo nombramiento del ministro de Justicia, urge plantear la hoja de ruta para las reformas al sistema de nombramientos y a la justicia civil. Ambas tienen camino adelantado y hoy en día permitirían otorgar mayor legitimidad al sistema en su conjunto. Lo anterior, debe ser un esfuerzo mancomunado entre judicatura, academia, abogados y operadores del sistema.
María de los Ángeles González Coulon
Profesora asociada
Departamento Derecho Procesal, Facultad de Derecho, U. de Chile
