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    Cartas al Director

    Valor de los fondos de pensiones

    Por 
    Cartas al director
    Fondos de pensiones B,C,D y E registraron su mejor desempeño histórico en abril

    SEÑOR DIRECTOR:

    En relación con la nota publicada por La Tercera el pasado 14 de abril, titulada “Fondos de pensiones chilenos pierden US$25 mil millones en primer mes de guerra en Medio Oriente, una caída de casi 10%”, consideramos necesario realizar algunas precisiones para contribuir a una correcta comprensión de la información previsional.

    Cuando se observan volatilidades de corto plazo en los mercados bursátiles, lo que ocurre es un cambio temporal en la valorización de los instrumentos financieros que componen las carteras de los fondos de pensiones. No se trata de pérdidas o ganancias materializadas. Lo relevante a considerar es la tendencia en la evolución de las valorizaciones en el largo plazo.

    Asimismo, la magnitud señalada en el titular no es precisa. Al comparar los valores de los fondos entre febrero y marzo de 2026 en pesos chilenos, la variación corresponde a una disminución nominal de 2,2%, lejos del “casi 10%” indicado. La diferencia se produce por realizar el cálculo en dólares tomando los valores de la divisa vigentes en febrero y marzo de este año, lo que distorsiona la comparación. Esto no refleja adecuadamente la evolución de los fondos de pensiones, cuyo valor cuota diario se registra en pesos. La variación debe calcularse en pesos y, solo posteriormente, expresarse en otra moneda utilizando un único tipo de cambio correspondiente a una fecha determinada.

    En esa línea, nos gustaría recalcar que la forma en que se presentan los datos previsionales no es neutra: puede inducir a error y generar una percepción de deterioro del ahorro previsional que no se ajusta a la realidad. Siempre estaremos disponibles para colaborar en la adecuada interpretación de las cifras previsionales para facilitar así su correcta comprensión por parte de la ciudadanía.

    León Fernández de Castro

    Presidente ejecutivo Asociación de AFP

    Más sobre:Información previsionalEvolución de los fondosAhorro previsional

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