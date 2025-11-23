BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Visitas a parques y seguridad

    Por 
    Cartas al director
    Tendencias / La Tercera

    SEÑOR DIRECTOR:

    La reciente tragedia en el Parque Nacional Torres del Paine evidencia una brecha que Chile aún no logra cerrar: seguimos visitando nuestros parques con admiración, pero con una comprensión limitada de sus riesgos y exigencias.

    Cerca del 37% del país se encuentra bajo alguna categoría de protección. Es una oportunidad extraordinaria, pero que exige una mayor preparación de quienes recorren paisajes que pueden volverse extremos en minutos. Hoy, la información disponible para visitantes sigue siendo insuficiente, especialmente en zonas remotas.

    La seguridad en áreas protegidas comienza antes de ingresar: en educación ambiental, comunicación clara, herramientas tecnológicas y una cultura de autocuidado que nuestro país aún no desarrolla plenamente. No se trata solo de infraestructura o personal, sino de un cambio cultural que permita anticipar riesgos y actuar con responsabilidad.

    Si queremos proteger a las personas y a nuestro patrimonio natural, Chile debe avanzar hacia una verdadera cultura de naturaleza, basada en prevención, información oportuna y respeto por los límites que el territorio impone.

    Eduardo Aninat Sahli

    Somos Parques

    Más sobre:NaturalezaÁreas protegidasCulturaTecnología

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rubio asegura que hubo “avances tremendos” en plan para terminar guerra en Ucrania

    Había cumplido condena previa y conocía la cárcel: Revelan identidad de reo que se fugó desde Colina II

    Tras alerta de Estados Unidos sobre “actividad militar”, aerolíneas cancelan decenas de vuelos a Venezuela

    Ucranianos manifiestan su rechazo a propuesta de paz de Trump en medio de negociaciones en Ginebra

    El G20 en África cierra con choque con Washington y foco en la desigualdad

    Cadem: Kast arranca segunda vuelta con ventaja de 16 puntos sobre Jara

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    3.
    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    4.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    5.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Había cumplido condena previa y conocía la cárcel: Revelan identidad de reo que se fugó desde Colina II
    Chile

    Había cumplido condena previa y conocía la cárcel: Revelan identidad de reo que se fugó desde Colina II

    Cadem: Kast arranca segunda vuelta con ventaja de 16 puntos sobre Jara

    Ballena muerta vara en playa de San Pedro de la Paz: Sernapesca coordina retiro por avanzado estado de descomposición

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    El desconocido accionista chileno de Abra Group, futuro dueño de Sky Airline

    El nuevo mapa del poder en el Congreso que desafía las reformas del próximo gobierno

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5
    Tendencias

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    El lamento de Gustavo Álvarez por las lesiones en la U en medio de la pelea por el Chile 2: “Se va sintiendo el cansancio”
    El Deportivo

    El lamento de Gustavo Álvarez por las lesiones en la U en medio de la pelea por el Chile 2: “Se va sintiendo el cansancio”

    Kristel Köbrich hace historia y logra el primer oro para Chile en los Juegos Bolivarianos 2025

    Alegría en Calama: Cobreloa supera a Wanderers en los penales y avanza a la semifinal de la liguilla de la Primera B

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”
    Cultura y entretención

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rubio asegura que hubo “avances tremendos” en plan para terminar guerra en Ucrania
    Mundo

    Rubio asegura que hubo “avances tremendos” en plan para terminar guerra en Ucrania

    Tras alerta de Estados Unidos sobre “actividad militar”, aerolíneas cancelan decenas de vuelos a Venezuela

    Ucranianos manifiestan su rechazo a propuesta de paz de Trump en medio de negociaciones en Ginebra

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”