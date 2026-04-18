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    Frankie Muniz y el regreso de Malcolm: “Me divertí mucho más de lo que jamás lo había hecho como actor”

    El actor conversa con Culto sobre Malcolm in the Middle: La Vida Sigue Siendo Injusta, la serie de cuatro episodios que ya se puede ver en Disney+. Aquí, junto a Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis), hablan sobre su reencuentro con los personajes 20 años después, sobre su relación con los fanáticos de la comedia y sobre las posibilidades de hacer más capítulos.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Frankie Muniz y el regreso de Malcolm: “Me divertí mucho más de lo que jamás lo había hecho como actor” David Bukach

    Frankie Muniz parte diciendo que no, que su labor cuando era niño no se limitaba a únicamente memorizar y repetir líneas escritas por otros. Pero un segundo después, en un veloz cambio de opinión que saca risas en sus compañeros de elenco, admite que sí, que “en cierto modo” su proceso cuando era la precoz estrella de Malcolm in the middle era justamente ese, el de joven actor que se apegaba a lo que estaba en el texto.

    La vida ha avanzado y hoy Muniz tiene 40 años. En el camino ha ampliado sus intereses y ha sumado nuevas facetas: la de emprendedor, la de piloto profesional de NASCAR y, por supuesto, la de esposo y padre. La actuación se ha vuelto un oficio algo más intermitente, un lugar en el que se siente a gusto, pero que no acapara la mayor parte de su tiempo.

    David Bukach

    Conectado a Zoom con Culto, comparte una frase que sintetiza que el paso de los años es algo que afecta a todos, incluso al actor detrás del niño genio al centro de la popular sitcom de los 2000. “Como adulto uno tiene una perspectiva diferente en general”, expresa con un dejo de resignación.

    Tras un exitoso recorrido de seis años y 151 episodios, Malcolm in the middle bajó la cortina en mayo de 2006. Diez años después, cuando se cumplió una década desde su despedida, fue Bryan Cranston quien empezó a hablar públicamente de su deseo de reencontrarse con Hal, el patriarca de la familia al que dio vida durante siete temporadas, y buscar un camino para juntar a todo el clan.

    Ese apetito tenía que ir aparejado de varios factores: una buena idea, la disponibilidad e interés de los actores y la luz verde de Fox. Esa tarea demostró ser tan compleja que recién ahora, 20 años después de su conclusión, la comedia tiene por fin su revival: Malcolm in the middle: La vida sigue siendo injusta.

    David Bukach

    Compuesta de cuatro capítulos de media hora (todos ya disponibles en la plataforma Disney+, al igual que los de la serie original), la producción presenta a Malcolm totalmente desligado de su familia. Con total soltura, confiesa que esa distancia es la que le ha permitido prosperar y desarrollarse como alguien feliz y exitoso. Absolutamente seguro de las decisiones que ha tomado, no tiene ninguna intención de presentarles a su hija adolescente, Leah (Keeley Karsten), ni mucho menos que conozcan a su novia, Tristan (Kiana Madeira). Tan solo imaginar esa posibilidad le provoca horror.

    Su plan marcha bien hasta que Hal y Lois (Jane Kaczmarek) echan abajo su puerta después de enterarse que no asistirá a la celebración del 40° aniversario de su boda. La reunión familiar, entonces, se vuelve inevitable y se suceden toda clase de situaciones embarazosas y caóticas que harán recordar a los fanáticos algunos de los mejores momentos de la sitcom.

    Según la mirada del protagonista, “en el caso de Malcolm siento que a lo largo de los cuatro episodios experimenta prácticamente todas las emociones que un ser humano puede sentir”.

    David Bukach

    Desde Ciudad de México, donde llegó a promocionar su lanzamiento en el streaming, Muniz plantea: “Al tener la oportunidad de volver a interpretar al personaje y brindar a tantas personas alrededor del mundo más episodios de una serie que aman y que realmente los marcó, quise asegurarme de no darlo por sentado, de dar el 100% de mí en el papel. Lo disfruté muchísimo”.

    ¿Un ejemplo de su compromiso? Con la venía de los realizadores, compatibilizó sus obligaciones en el circuito de automovilismo con las filmaciones de la producción en Vancouver, Canadá. Si grababa entre domingo y miércoles, el jueves tomaba un vuelo, el viernes competía y el sábado regresaba a la ciudad donde se desarrollaba el rodaje.

    Con excepción de la fallecida Cloris Leachman (la abuela Ida) y Erik Per Sullivan, el actor que encarnó a Dewey –ausente debido a que está concentrado en sus estudios en Harvard–, el revival consiguió traer de vuelta a todo el elenco central. Christopher Masterson se pone nuevamente en la piel de Francis, el hermano mayor.

    David Bukach

    “Ha sido agradable hablar con las personas sobre lo que han aprendido de la serie a lo largo de los años. Así que hay cierta responsabilidad en esas conversaciones cuando hablan de comportamientos que adoptaron o imitaron inspirándose en lo que vieron en la serie. Y a veces hay que recordarles que estábamos haciendo una versión un poco exagerada y alocada de la realidad”, sostiene Masterson.

    Otro que retoma su papel es Justin Berfield (Reese). El actor admite que fue mientras hacían Malcolm in the middle: La vida sigue siendo injusta que constató el impacto de la comedia en Latinoamérica.

    “Conocer gente de México, de Chile o de todos estos otros países, y escuchar sus historias de cómo crecieron con la serie y con sus episodios favoritos, me da una perspectiva completamente nueva, porque cuando la serie se emitía originalmente no existían las redes sociales y no era fácil interactuar con gente de otros países a menos que viajaras a ellos”, afirma.

    David Bukach

    Por su parte, Masterson observa: “Recuerdo haber estado en Italia y encontrarme con gente de México y Perú. Esto fue hace mucho tiempo. Y me contaban cuáles eran sus episodios y personajes favoritos. Yo no podía creer que la serie les gustara tanto. Y desde entonces, en casi todos los países que he visitado alrededor del mundo, me encuentro con fanáticos de Malcolm”.

    ¿Y qué les podrían decir a esos seguidores que ya devoraron Malcolm in the middle: La vida sigue siendo injusta y quieren más?

    “Nosotros también queremos más, la verdad. Todos somos fanáticos de la serie, además de formar parte de ella. La vemos, leemos los guiones, que son escritos por otras personas, por lo que pudimos vivir esa experiencia como cualquier otro fanático. Y después de que se estrenó la serie, pudimos verla como un fanático más. Por eso, estamos totalmente de acuerdo (con hacer más episodios)”, señala el actor detrás de Francis.

    La etiqueta de actor

    Los fanáticos de Malcolm in the middle seguramente están familiarizados con esta imagen y con varias variantes de ella: Frankie Muniz sosteniendo un casco y vistiendo un traje de carreras. Lo que era un pasatiempo se convirtió en algo totalmente serio a mediados de los 2000, cuando empezó a correr en competencias de automovilismo profesionales. Y se ha prolongado hasta la actualidad, porque es parte del circuito NASCAR con Team Reaume.

    David Bukach

    Es válido preguntarse qué encuentra en ese mundo que no encuentra en la actuación. Aquí lo explica a este medio: “Probablemente todos hemos trabajado en proyectos en los que pensamos que hicimos un trabajo increíble, o que pusimos el 100% de nuestro esfuerzo, y luego la gente lo ve y a algunos les gusta y otros dicen: no me convence, la actuación no es buena, o algo de ese tipo. Es subjetivo. Es cuestión de opinión. En cambio, no es así en las carreras. Es blanco o negro. O eres el más rápido o no lo eres”.

    Christopher Masterson apunta: “Nadie puede decir ‘sentí que gané’, aunque estuviera en cuarto lugar”.

    “Sí. Me gusta poder ver siempre dónde estoy y cuánto trabajo le dedico durante la semana para prepararme para cada carrera. Eso se refleja en los resultados, dependiendo de la preparación. Eso me gusta mucho”, indica Muniz.

    En el caso de la producción que revive a Malcolm in the middle, recuerda con especial cariño un momento junto a la actriz que encarna a su mamá en la ficción. “Disfruté mucho la escena con Jane (Kaczmarek) en el baño, donde finalmente se enfrenta a él y se da cuenta de que quizás él mismo acumuló presión y todas esas cosas de la familia, pero que gracias a ello se convirtió en la buena persona que es ahora, cuando lo encontramos 20 años después”.

    David Bukach

    La sola realización del proyecto que revive a Malcolm in the middle supuso algo más profundo de lo que sospechaba: una ventana a una reflexión en torno al vínculo entre su identidad y el oficio en el que ya suma décadas de experiencia.

    “He actuado toda casi toda mi vida, pero también he hecho muchas otras cosas. Así que nunca he aceptado del todo la etiqueta de actor junto a mi nombre. Pero, cuando terminamos esto (el rodaje del revival), recuerdo haber pensado: lo pasé de maravilla con todos y me divertí muchísimo cada día interpretando al personaje, mucho más de lo que jamás lo había hecho como actor. Me hizo muy feliz irme con el título de actor junto a mi nombre. Me pareció algo genial”.

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